دوري الأمم الأوروبية: غياب جيرو وكانتي عن تشكيلة فرنسا

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أوليفييه جيرو (يسار) ونغولو كانتي في معسكر تدريبي لمنتخب فرنسا مطلع السنة

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باريس (أ ف ب)

استبعد مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم ديدييه ديشان المهاجم المخضرم أوليفييه جيرو عن تشكيلة بطل العالم الذي يستعد لخوض نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، فيما يغيب لاعب الوسط النشيط نغولو كانتي لاصابته بفيروس كورونا.

احتفل جيرو بعيده الخامس والثلاثين الخميس، لكن مرة جديدة، بعد تصفيات مونديال 2022 في أيلول/سبتمبر، لن يخوض مباريات المنتخب الأزرق.

ويقف مهاجم ميلان الإيطالي على بعد خمسة أهداف من الرقم القياسي لتييري هنري، كأفضل هداف في تاريخ منتخب فرنسا (51).

أما كانتي الذي شارك بقيادة فرنسا إلى لقب مونديال 2018، فسيغيب بعدما كشف فريقه تشلسي الإنكليزي اصابته بفيروس كورونا هذا الأسبوع.

وتلعب فرنسا مع بلجيكا في تورينو الخميس المقبل في نصف نهائي دوري الأمم، فيما تلاقي إيطاليا إسبانيا في ميلانو الأربعاء.

ويخوض الفائزان المباراة النهائية على ملعب سان سيرو في ميلانو في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، لخلافة البرتغال بطلة النسخة الافتتاحية في 2019.

وبعد خضوعه لجراحة في القلب، يغيب الجناح كينغسلي كومان ولاعب الوسط كورنتان توليسو لاصابة في ربلة ساقه، فيما استبعد ديشان الحارس المخضرم ستيف مانداندا (36 عاماً) الذي لعب لفترة طويلة دور البديل لهوغو لوريس واصبح بديلاً راهناً في فريقه مرسيليا.

ومن بين العائدين إلى التشكيلة، مدافعا بايرن ميونيخ الألماني بنجامان بافار ولوكاس هرنانديز الذي سيلعب إلى جانب شقيقه تيو المستدعى للمرة الأولى الشهر الماضي، مهاجم موناكو وسام بن يدر ولاعب وسط يوفنتوس الإيطالي أدريان رابيو.

وورد اسم لاعب وسط مرسيليا المعار من أرسنال الإنكليزي ماتيو غندوزي (22 عاماً) الذي لم يلعب بعد مع فرنسا.

وبرغم بدايته الواعدة مع ريال مدريد الإسباني، غاب لاعب الوسط إدواردو كامفينغا (18 عاماً) بعد نحو سنة من ظهوره الثالث الأخير في المنتخب. فضّل ديشان عليه لاعب وسط موناكو أوريليان تشواميني (21 عاماً)،

وفي ما يلي التشكيلة الكاملة:

- حراسة المرمى: هوغو لوريس (توتنهام الانكليزي)، مايك مينيان (ميلان الإيطالي)، بنوا كوستيل (بوردو).

- مدافعون: لوكا ديني (ايفرتون الانكليزي)، ليو دوبوا (ليون)، بريسنيل كيمبيمبي (باريس سان جرمان)، جول كوندي (إشبيلية الإسباني)، دايو أوباميكانو ولوكاس هرنانديز وبنجامان بافار (بايرن ميونيخ الألماني)، رافايل فاران (مانشستر يونايتد الإنكليزي).

- لاعبو الوسط: ماتيو غندوزي (مرسيليا)، تيو هرنانديز (ميلان الإيطالي)، بول بوغبا (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي)، أوريليان تشواميني (موناكو)، جوردان فيريتو (روما الإيطالي).

- مهاجمون: وسام بن يدر (موناكو)، كريم بنزيمة (ريال مدريد الإسباني)، موسى ديابي (باير ليفركوزن الألماني)، أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني)، أنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، كيليان مبابي (باريس سان جرمان).

© 2021 AFP