يوروبا ليغ: إكامبي يقود ليون إلى فوز ثان توالياً وأيندهوفن يتصدر

فيليب ديمازيس ا ف ب/ا ف ب

مهاجم ليون الكاميروني كارل توكو إكامبي فرحاً بتسجيله هدفين في مرمى بروندبي الدنماركي في المجموعة الأولى من الجولة الثانية ضمن الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في 30 أيلول/سبتمبر 2021

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ليون (أ ف ب)

سجل المهاجم الكاميروني كارل توكو إكامبي ثنائية ومرّر كرة حاسمة ليقود فريقه ليون الفرنسي للفوز على ضيفه بروندبي الدنماركي 3-صفر، في المجموعة الأولى من الجولة الثانية ضمن الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس.

وفي المجموعة ذاتها، فاز سبارتا براغ التشيكي على ضيفه غلاسكو رينجرز الاسكتلندي 1-صفر، سجله السلوفاكي دايفيد هانكو في الدقيقة 29.

وتصدر ليون مجموعته بالعلامة الكاملة مع 6 نقاط من فوزين، متقدماً بفارق نقطتين عن سبارتا براغ، فيما تجمد رصيد بروندبي في المركز الثالث عند نقطة أمام رينجرز في القاع من دون أن يفتتح رصيده من النقاط.

واستهل ليون مغامرته القارية بفوزه على غلاسكو رينجرز 2-صفر، فيما تعادل بروندبي أمام سبارتا براغ سلباً.

ويمر ليون بفترة صعبة على الصعيد المحلي اذ منذ فوزه القاري الأوّل، خسر أمام باريس سان جرمان 1-2 وتروا 1-3، قبل أن يتقاسم النقاط مع لوريان 1-1 في الـ "ليغ 1".

ويعتبر ليون أكثر الأندية الفرنسية فوزاً بالمباريات في "يوروبا ليغ" حيث فاز في 23، سجل خلالها 75 هدفاً.

وحافظ رجال المدرب الهولندي بيتر بوس على سجلهم خالياً من الخسارة على أرضهم في دور المجموعات في الدوري الاوروبي، حيث فازوا في 8 وتعادلوا مرتين.

انتظر ليون الشوط الثاني لافتتاح التسجيل، فبعد عرضية من البرازيلي تياغو منديش وصلت إلى رأس مواطنه لوكاس باكيتا حولها بدوره إلى إكامبي الذي تابعها رأسية في الشباك (65)، ليضيف الثاني بعد تمريرة عرضية من البديل ريان شركي تصدى لها الحارس مادس هرمانسن لتصل إلى الكاميروني ليسدد بقدمه اليمنى في الشباك (71).

ورفع إكامبي رصيده إلى أربعة أهداف في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وأضاف حسام عوار الثالث اثر مجهود فردي رائع من إكامبي الذي تخلص من لاعبين ومرر كرة عرضية داخل المنطقة تابعها الجزائري الأصل رأسية في الشباك (86).

في المجموعة الثانية، استفاد أيندهوفن الهولندي من فوزه الكبير على مضيفه شتورم غراتس النمسوي 4-1 ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن موناكو الفرنسي الذي عاد بتعادل أمام مضيفه ريال سوسييداد الاسباني 1-1.

ورفع أيندهوفن رصيده إلى 4 نقاط متساوياً مع نادي الإمارة، فيما يحتل سوسييداد المركز الثالث مع نقطتين. ويتذيل غراتس الترتيب من دون أي نقطة.

على ملعب "ميركور أرينا" في النمسا، تقدم أيندهوفن بفضل إبراهيم سانغاريه (32) الذي طرده الحكم بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 89، والاسرائيلي ايران زاهافي (51).

وسجل الفريق المضيف هدف تقليص الفارق عبر السلوفيني جون غورنيك ستانكوفيتش، ليرد الضيف بهدفين في غضون 4 دقائق سجلهما المدافع الالماني فيليب ماكس والبديل البلجيكي يورب فيرتيسين في الدقيقتين 74 و78.

في المباراة الثانية، خرج سوسييداد بتعادل مخيب أمام موناكو الذي كان استهل حملته القارية بفوزه على شتورم غراتس 1-صفر، فيما تعادل أيندهوفن وريال سوسييداد 2-2.

وبعد بداية صعبة، استعاد نادي الامارة تعافيه في الدوري حيث خاض مباراته القارية منتشياً من فوزين متتالين أمام سانت إتيان 3-1 وكليرمون 3-1.

في المقابل، انعكس الأداء الجماعي للنادي الباسكي على بدايته في الدوري المحلي بشكل إيجابي حيث يحتل المركز الثاني متأخرًا بفارق نقطة عن ريال مدريد المتصدر، علماً أنه فاز في مباراتيه الاخيرتين على غرناطة 3-2 وإلتشي 1-صفر في "لا ليغا".

افتتح موناكو التسجيل من أوّل محاولة له، بعد ركنية من سفيان ديوب ارتقى لها القائد أكسيل ديساسي رأسية اصطدمت بالقائم الأيسر وهزت الشباك بمساعدة من الحارس أليخاندرو رميريو (16).

أدرك سوسييداد التعادل في الشوط الثاني بطريقة مشابهة لهدف الضيف، إذ بعد ركلة ركنية نفذها البلجيكي عدنان يانوزاي على الجهة اليسرى، ارتقى لها ميكيل ميرينو فوق الجمع ووجه ضربة رأسية في شباك الحارس الالماني ألكسندر نوبل (53).

© 2021 AFP