يوروبا ليغ: سقوط نابولي وأولمبياكوس يتابع بالعلامة الكاملة

ألبيرتو بيتزو ا ف ب/ا ف ب

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نابولي (إيطاليا) (أ ف ب)

مُني نابولي الايطالي بخسارة موجعة على أرضه أمام سبارتاك موسكو 2-3 ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم الخميس.

على ملعب "دييغو ارماندو مارادونا"، جاءت المباراة قمة في الإثارة والندية حيث لعب نابولي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 29 إثر طرد البرتغالي ماريو روي، فاستفاد سبارتاك للعودة بفوز غالٍ.

سجّل للفريق الضيف الهولندي كوينسي بروميس (55 و89) وميخايل إيغناتوف (80)، فيما سجّل لنابولي المقدوني إليف إلماس بعد دقيقة من صافرة البداية والنيجيري فيكتور أوسيمهن (90+3).

وحقّق نابولي بداية قوية فسجل بهدف في الدقيقة الاولى عبر إلماس، قبل أن تتبدّل مجريات المباراة عقب طرد روي، فنجح سبارتاك في معادلة النتيجة عبر بروميس، قبل ان يخطف التقدم عبر إيغناتوف (80).

ورغم طرد لاعب سبارتاك البلجيكي ماكسيميليانو كوفريي في الدقيقة 82، الاّ أنّ الفريق الروسي أضاف الثالث عبر بروميس نفسه (89)، قبل أنّ يقلّص نابولي النتيجة عبر أوسيمهن في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وشهدت المجموعة فوزًا مفاجئاً لفريق ليغيا وارسو البولندي على حساب ضيفه ليستر سيتي الإنكليزي 1-صفر.

سجّل هدف الفوز الأذربيجياني ماهر أمريلي (31).

ويقدّم ليغيا وارسو اداء رائعا حيث حقّق فوزه الثاني توالياً ليرفع رصيده الى ست نقاط في صدارة الترتيب، متقدماً بفارق 3 نقاط على وصيفه سبارتاك، فيما يحتل نابولي المركز الثالث مع نقطة يتيمة متساوياً مع ليستر الرابع، مع أفضلية الأهداف للفريق الإيطالي.

وفي المجموعة الرابعة، واصل اولمبياكوس اليوناني بدايته القوية في المسابقة القارية إثر فوزه على فنربغشة التركي 3-صفر على ملعبه "شوكرو ساراغوغلو".

سجّل اهداف الفريق الفائز كل من البرازيلي تيكينيو سواريس (6) وجيورجيوس ماسوراس (62 و68).

وحقّق اولمبياكوس فوزه الثاني في المسابقة عقب تخطيه انتويرب البلجيكي في الجولة الاولى ليرفع رصيده الى ست نقاط في صدارة الترتيب، بينما يحتل فرانكفورت المركز الثاني بأربع نقاط بعد فوزه في المباراة الثانية على حساب انتويرب 1-صفر. ويقبع فنربغشة في المركز الثالث مع نقطة واحدة أمام أنتويرب الرابع من دون نقاط.

وفي المباراة الثانية، سجّل هدف الفوز للفريق الالماني البرتغالي غونسالو باسيينسيا من ركلة جزاء في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

بور - دع/د ح

© 2021 AFP