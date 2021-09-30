يوروبا ليغ: ليفركوزن يقسو على سلتيك ويتشارك الصدارة مع بيتيس

نيل هانا ا ف ب/ا ف ب

المهاجم الارجنتيني لباير ليفركوزن الالماني لوكاس ألاريو يحتفل بعد تسجيله ركلة جزاء بمواجهة سلتيك الاسكتلندي ضمن مسابقة الدوري الاوروبي "يوروباليغ"

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غلاسكو (أ ف ب)

عاد باير ليفركوزن الالماني بفوز صريح على مضيفه سلتيك الاسكتلندي 4-صفر في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة لمسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

على ملعب "سلتيك بارك"، سجّل اهداف ليفركوزن كل من الاكوادوري بييرو إنكابييه (25) وفلوريان فيرتس (35) والارجنتيني لوكاس ألاريو (58 من ركلة جزاء) والفرنسي أمين أدلي (90+4).

وعزّز الفريق الالماني موقعه في صدارة ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط بالعلامة الكاملة، متقدماً بفارق الاهداف فقط عن ريال بيتيس الإسباني الثاني والفائز على فرنتسفاروش المجري 2-1. فيما لا يملك سلتيك وفرنتسفاروش اي نقطة بعد جولتين.

وكان ليفركوزن استهل استحقاقه القاري بالفوز على فرنتسفاروش في الجولة الاولى 3-1.

ويعيش ليفركوزن موسما ايجابيا على كافة الصعد، حيث يحتل حاليا المركز الثاني في البوندسليغا برصيد 13 نقطة من 6 جولات (4 إنتصارات وخسارة وتعادل)، متخلفاً عن بايرن ميونيخ المتصدر بفارق ثلاث نقاط.

اما الوضع فهو النقيض تماما بالنسبة لسلتيك احد اعرق الاندية الاسكتلندية اذ يحتل المركز السادس في الدوري المحلي بعد سبع جولات بفارق 6 نقاط عن الصدارة التي يتبوأها خصمه اللدود رينجرز. وكان سلتيك استهل مشاركته الاوروبية بخسارة صعبة امام بيتيس 3-4.

جاءت انطلاقة المباراة سريعة، فألغى الحكم هدفاً لليفركوزن عبر ألاريو بداعي التسلل في الدقيقة الاولى من عمر اللقاء، قبل ان يحرم حارس باير لوكاش هراديتسكي أصحاب الارض من فرصتين عبر الياباني كيوغو فوروهاشي والسويدي كارل ستارفيلت.

الا ان هفوة من لاعب سلتيك دايفيد تورنبول سمحت لليفركوزن بإنتزاع التقدم عن طريق إنكابييه (25)، قبل ان يضيف فيرتز الثاني بعد تسديدة في الزاوية البعيدة سكنت في شباك حارس مانشستر السابق الإنكليزي جو هارت (35).

وزادت الامور سوءا على الفريق الاسكتلندي في الشوط الثاني بعدما نجح الضيوف في تسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء انبرى لها بنجاح ألاريو (58). وواصل باير مهرجان الاهداف واضاف له أدلي الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل عن الضائع.

وعلى ملعب جروباما أرينا في المجر، حقّق بيتيس فوزه الثاني من مباراتين على حساب مضيفه فرنتسفاروش.

وسجّل اهداف بيتيس الفرنسي نبيل فقير (17) والاميركي هنري وينغو (76 خطأ في مرماه)، وكريستيان تيلو (90+4) بينما سجّل للفريق المجري الالباني ميرتو أوزوني (44).

بور - د ع/

© 2021 AFP