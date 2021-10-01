الدوري الأميركي للمحترفين: نجم سيسكرز أمبيد يبدي انزعاجه من "إهانة" سيمونز

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قال جويل امبيد انّ التعليقات الاخيرة لزميله بن سيمونس كانت "مهينة"

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نيويورك (أ ف ب)

اتهم نجم فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز لكرة السلة في الدوري الأميركي للمحترفين الكاميروني جويل أمبيد الخميس زميله بن سيمونز بإهانة زملائه حيث يسعى اللاعب الاسترالي للرحيل بصفقة تبادل عن النادي.

وفي تعليق له الى المراسلين، ردّ امبيد على الكلام الصادر عن الدائرة المقربة بسيمونز بأنّ احد أهم أسباب رغبته في الرحيل هو شعوره بأنّ الفريق مبني من اجل تلبية طموحات أمبيد على أرض الملعب.

وقال أمبيد ردا على هذه المزاعم "الوضع مخيب للآمال، وهو نوع من عدم الاحترام لجميع اللاعبين الموجودين هنا وهم يقاتلون".

وتابع "كان من المدهش أن أرى ذلك. تخلصنا من جيمي باتلر فقط للتأكد من أنه (سيمونز) بحاجة إلى الكرة في يديه، وهذا هو القرار الذي اتخذوه. كما قلت، هذه الاقاويل مفاجئة."

وكان سيمونز أبلغ إدارة سيكسرز برغبته في مغادرة النادي ورفض المشاركة في التدريبات التحضيرية للموسم الجديد.

وتدور التكهنات حول مستقبل النجم سيمونز في فيلادلفيا منذ ان خسر الفريق المباراة السابعة امام أتلانتا هوكس في الادوار الإقصائية للموسم الماضي، حيث لم يرتق الاداء الهجومي لسيمونز في الربع الاخير الى مستوى الطموحات.

وطرح اداء سيمونز علامات استفهام لدى مدرب الفريق دوك ريفرس حول قدرة صانع الالعاب الاسترالي على شغل مركزه في الادوار الحاسمة كما يجب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كان أمبيد ردّ ايضا على التقارير التي تحدثت عن خلاف نشب بينه وبين سيمونز، وأكدّ بانّه يأمل ببقاء الاخير في النادي.

وقال امبيد "أحبّ اللعب الى جانب بن. فالأرقام لا تكذب. إنه لاعب مذهل وجميعنا لم يقدم المطلوب منه في النهاية. آمل ان يعود الجميع لاننا جيدون كفاية لتحقيق الفوز".

© 2021 AFP