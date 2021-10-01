بطولة المانيا: فيرتس يكتب التاريخ ويُنسي ليفركوزن نجمه هافيرتس

روبرتو بفيل ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

لاعب باير ليفركوزن فلوريان فيرتس إبن الـ 18 عامّا يحتفل مع جمهور الفريق بعدما اصبح اصغر لاعب يبلغ هدفه العاشر في البوندسليغا

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برلين (أ ف ب)

خطف اللاعب الشاب فلوريان فيرتس (18 عامًا) الانظار خلال فوز فريقه باير ليفركوزن الكبير في مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم على سلتيك الاسكتلندي 4-صفر الخميس، مؤكدا تألقه اللافت في البوندسليغا وكبديل قويّ لنجم الفريق السابق الدولي كاي هافيرتس المنتقل عام 2020 الى تشلسي الإنكليزي.

وقال المدير الرياضي لليفركوزن سيمون رولفس "يملك فلوريان كل ما تحتاجه للحصول على مسيرة مذهلة".

وأضاف "إنه لاعب شاب يتعين علينا دعمه وتطويره وتحضيره للمهام التي ستظهر امامه في المستقبل".

اصبح فيرتس اصغر لاعب يبلغ 10 اهداف في البوندسليغا الاسبوع الماضي بعدما سجّل هدف الفوز على حساب ماينتس في المرحلة السادسة.

وسيتطلع فيرتس الى مواصلة عروضه القوية عندما يواجه فريقه الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب نظيره أرمينيا بيليفيلد الاحد ضمن المرحلة السابعة.

أحرز إبن الـ 18 عامًا حتى الآن أربعة اهداف مع اربع تمريرات حاسمة هذا الموسم ليساعد ليفركوزن على احتلال المركز الثاني في ترتيب الدوري، بفارق ثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر، علمًا انّ الفريقين سيتواجهان في 17 الشهر الحالي.

يتمتع فيرتس بقدرات عالية حيث يستطيع ان يشغل مركز الوسط المهاجم، إضافة الى قدرته على اللعب في الجناح، وهو خاض مشاركته الاولى في الدوري في شهر أيار/مايو 2020، بعد اسبوعين على احتفاله آنذاك بعيد مولده الـ17، وبعد أربع أشهر على انضمامه من أكاديمية نادي كولن.

وسرعان ما فرض بصمته في هجوم ليفركوزن، ونجح في ملء فراغ مواطنه هافيرتس المنتقل الى تشلسي وصاحب هدف الفوز لـ "البلوز" بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ورأى اسطورة الكرة الالمانية لوثار ماتيوس انّ فيرتس "سيكون كاي هافيرتس الثاني".

وإبان احتفاله بعيده الـ18، قاد فيرتس المنتخب الالماني للفوز ببطولة أوروبا تحت 21 عامًا، محرزا هدفي الفوز على هولندا في الدور نصف النهائي (2-1).

تجري كرة القدم في عروق عائلة فيرتس، إذ أنّ شقيقته الاكبر جوليان تلعب مع فريق ليفركوزن للسيدات في مركز الدفاع، كما أنّها مثلت منتخب المانيا تحت 19 عامًا.

وعلى الرغم من تعافيه أخيرا من إصابة في العضلة المقربة، الا انه نجح سريعا في ان يشكل مصدر خطورة كبيرة على دفاع الخصوم.

إذ بات لاعبًا محوريًا في التشكيلة الاساسية لليفركوزن، كما انه سجّل في المباريات الست الاخيرة، بما فيها المباراتان امام فرنتسفاروش المجري وسلتيك في يوروبا ليغ.

بدوره، قال مدير ليفركوزن رودي فولر "الفريق يؤدي على نحو جيد، فرنا في مباريات ببداية الموسم من دونه، لكنه في الوقت الحالي يضيف نكهة خاصة".

من المتوقع ايضا ان يستدعيه مدرب منتخب المانيا هانزي فليك مرة اخرى للنافذة الدولية المقبلة لمواجهة رومانيا ومقدونيا الشمالية، بعدما منحه انطلاقته الدولية الاولى في ايلول/سبتمبر الماضي.

* لاعب تحت الانظار: كريستوفر نكونكو

احرز المهاجم الفرنسي سبعة اهداف في تسع مباريات لمصلحة فريقه لايبزيغ وصيف بطل الموسم الماضي، رغم عروض فريقه المهزوزة.

سجّل إبن الـ 23 عامًا ركلة حرّة رائعة خلال الفوز الساحق على هرتا برلين 6-صفر الاسبوع الماضي.

رغم خسارتي لايبزيغ في مسابقة دوري أبطال أوروبا، الا ان نكونكو يعيش اياما سعيدة على المستوى الشخصي اذ سجل اربعة اهداف في المسابقة القارية الام. وأحرز هاتريك خلال الخسارة من مانشستر سيتي الإنكليزي 3-6، ومن ثمّ سجّل الهدف الأول للمباراة التي خسرها فريقه امام كلوب بروج البلجيكي 1-2.

لاعب وسط لايبزيغ كريستوفر نكونكو سجّل اربعة اهداف في مباراتين ضمن دوري الابطال أود أندرسن ا ف ب/ا ف ب

يستضيف لايبزيغ نظيره بوخوم السبت، ورأى مدرب الفريق، الاميركي جيسي مارش، انّه غيّر دور نكونكو من الجناح الى مركز الوسط المهاجم مشيرا الى أنّه "ذكي جدا، وسريع للغاية وشرس".

* ارقام لافتة

- احتاج فيرتس الى 41 مباراة في البوندسليغا ليصبح اصغر لاعب يسجّل هدفه العاشر في الدوري الالماني.

- سجّل بايرن 46 هدفا في عشر مباريات الى حدّ الآن هذا الموسم، من بينها 13 للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، قبيل مباراة الاحد أمام آينتراخت فرانكفورت.

- يُتوقع ان يحضر 36 ألف مشجّع لمباراة بوروسيا دورتموند المقبلة امام أوغسبورغ على ارض الاول، بعدما خفّضت السلطات المحلية من إجراءاتها حول كوفيد-19.

ويتطلع المدير التنفيذي لدورتموند هانس-يواخيم فاتسكه الى عودة الجماهير لشغل السعة الاستيعابية الكاملة لملعب "سيغنال إيدونا بارك" والمقدرة بـ 81 ألف مشجّع في منتصف الشهر الحالي للمرة الاولى منذ انتشار الوباء في ألمانيا.

© 2021 AFP