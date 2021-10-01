جورجيا أوقفت الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي لدى عودته من المنفى

Sergei SUPINSKY ا ف ب/ارشيف

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تبليسي (أ ف ب)

اعتقل الرئيس الجورجي السابق والمعارض ميخائيل ساكاشفيلي الجمعة لدى عودته إلى بلاده بعد ثمانية أعوام في المنفى، وسط أزمة سياسية وقبل الانتخابات المحلية المقررة الأحد، في اقتراع أساسي للسلطة.

قد تتسبب العودة والاعتقال في توترات خطيرة بين أنصار المعارضة وحزب "الحلم الجورجي" الحاكم الذي تراجعت شعبيته في جورجيا، وهي دولة في القوقاز معتادة على الخلافات السياسية.

وصباح الجمعة أعلن الاصلاحي ميخائيل ساكاشفيلي الذي يتعرض لانتقاد ويحظى بتأييد في آن معاً، في مقطع فيديو على فيسبوك أنه عاد إلى وطنه الذي غادره بعد انتهاء ولايته في 2013.

وكانت الحكومة قد حذرته من أنه سيعتقل فور عودته، كونه ملاحقًا بتهمة "إساءة استخدام السلطة"، في قضية يعتبرها سياسية وحكم عليه في إطارها غيابيا في 2018 بالسجن ست سنوات.

وأعلن رئيس الوزراء ايراكلي غاريباشفيلي في مؤتمر صحافي مساء الجمعة أن "رئيس جورجيا الثالث ميخائيل ساكاشفيلي اعتقل وأودع السجن".

وبحسب وسائل الإعلام الجورجية فإن ساكاشفيلي محتجز في سجن روستافي بالقرب من العاصمة تبليسي.

- تأجيج التوتر -

وبثت وزارة الداخلية مقطع فيديو ظهر فيه الرئيس السابق بالأغلال وهو يبتسم، يقوم شرطيان بإخراجه من سيارة.

ودعا ساكاشفيلي في مقطع فيديو نُشر على فيسبوك مساء الجمعة قبل اعتقاله أنصار حزبه المعارض "الحركة الوطنية المتحدة" إلى التعبئة بمناسبة انتخابات الأحد.

وقال "توجهوا إلى مراكز الاقتراع وصوتوا وسنحتفل جمعيا بفوزنا" الأحد مضيفا "أنه لا يخاف من شيء".

وكان ساكاشفيلي (53 عامًا) أعلن في مقطع فيديو على حسابه على فيسبوك صباحا إنه في مدينة باتومي الساحلية، "لقد جازفت بحياتي وبحريتي للعودة".

في البداية نفت وزارة الداخلية والحزب الحاكم عودته.

ميخائيل ساكاشفيلي معتاد على إثارة الأحداث الصادمة. ففي عام 2017، دخل أوكرانيا بشكل غير قانوني سيرًا على الأقدام - حيث واجه أيضًا مشاكل قانونية - محاطًا بحشد من المؤيدين في مشهد غير مسبوق.

أعلن ساكاشفيلي الذي كان رئيسا لجورجيا من 2004 إلى 2013، عودته إلى البلاد في عطلة نهاية الاسبوع بمناسبة انتخابات محلية ستكون بمثابة اختبار للحزب الحاكم.

وقال ساكاشفيلي في مقطع الفيديو الجمعة "أدعو الجميع إلى التصويت للحركة الوطنية المتحدة" حزب المعارضة الرئيسي الذي أسسه.

قبل اعتقاله، دعا ساكاشفيلي أنصاره إلى التجمع الأحد والتوجه إلى العاصمة تبليسي "لحماية نتائج التصويت".

وأضاف "إذا تمكنت هذه الحكومة الغاصبة من توقيفي قبل ذلك، فهذا الأمر سيزيدنا قوة. لن أتراجع على أي حال وآمل ألا تتراجعوا أنتم أيضا".

من جهتها اعلنت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي في خطاب متلفز أن عودته إلى جورجيا "تزيد التوترات قبل انتخابات السبت".

من جهتها أعربت أوكرانيا، حيث يترأس ساكاشفيلي هيئة مسؤولة عن الإصلاحات، عن "قلقها" لمصيره على لسان المتحدث باسم الرئاسة سيرغيي نيكيفوروف.

- شخصية فذة -

يعتبر ساكاشفيلي الشخصية الفذة، بطل "ثورة الورود" في 2003 بالنسبة لمؤيديه التي أطاحت النخب ما بعد الشيوعية في جورجيا وأدت إلى إحداث إصلاحات مهمة.

لكنه أيضًا المسؤول عن الهزيمة في حرب عام 2008 ضد روسيا ويندد منتقدوه بميله إلى الاستبداد.

بعد مغادرته جورجيا في عام 2013، أقام في الولايات المتحدة لفترة قبل أن يبدأ حياة سياسية جديدة في أوكرانيا، مدعومًا لفترة من الرئيس السابق بترو بوروشينكو، الذي اختلف معه بعد ذلك.

تمر جورجيا بأزمة سياسية منذ العام الماضي، عندما نددت أحزاب المعارضة بالتزوير على نطاق واسع في الانتخابات التشريعية التي فاز بها الحزب الحاكم بفارق ضئيل.

في أيار/مايو تفاوض رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بشأن اتفاق للخروج من الأزمة، لكن في تموز/يوليو انسحب "الحلم الجورجي" منه أحاديا، ما أثار انتقادات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

والاثنين شدد ساكاشفيلي على ضرورة احترام الاتفاق، واصفا الانتخابات المحلية التي ستجرى السبت بأنها "استفتاء" ضد بيدزينا إيفانيشفيلي مؤسس الحلم الجورجي وأغنى رجل في جورجيا.

© 2021 AFP