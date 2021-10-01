نجم ليفربول السابق ستاريدج ينضم الى صفوف بيرث غلوري الاسترالي

بول إيليس أ ف ب

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بيرث (أستراليا) (أ ف ب)

وقَّع النجم السابق لنادي ليفربول ومنتخب إنكلترا لكرة القدم دانيال ستاريدج الجمعة عقدا لموسم واحد مع نادي بيرث غلوري الأسترالي، مؤكدا أنه "الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

وأشاد اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا والذي أوقف العام الماضي لمدة أربعة أشهر لخرقه قوانين المراهنات "بفرصة رائعة لتجربة تحد جديد".

وقال ستاريدج المولود في برمنغهام "عندما أتيحت لي الفرصة بدا الأمر وكأنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، أن آخذ موهبتي إلى مكان ما حيث يمكنني الاستمتاع بلعب كرة القدم في دوري تنافسي ومحاولة مساعدة الفريق ليكون ناجحًا قدر الإمكان".

بدأ ستاريدج مسيرته الكروية في مانشستر سيتي قبل أن ينتقل إلى تشلسي في عام 2009، لكنه قضى أفضل أوقاته في ليفربول بعد انتقاله إلى أنفيلد في عام 2013.

وسجل ستاريدج 24 هدفا في موسم 2013/2014 عندما شكَّل ثلاثيا هجوميا فتاكا إلى جانب مواطنه رحيم سترلينغ والأوروغوياني لويس سواريس، حيث كان الـ"ريدز" قال قوسين أو أدنى من الفوز بلقب الدوري الممتاز.

كما شارك مع إنكلترا في نهائيات كأس العالم 2014 وكأس أوروبا 2016، وخاض 26 مباراة دولية مع منتخب "الأسود الثلاثة" آخرها عام 2017.

تأثرت مسيرته الاحترافية مع ليفربول إلى حد كبير بسبب الإصابات فوقع مجانًا مع نادي طرابزون سبور التركي في عام 2019. تم إنهاء هذا العقد بالتراضي في آذار/مارس 2020 عندما تم إيقافه عالميًا لمدة أربعة أشهر بتهمة تزويد شقيقه بمعلومات للمراهنة على انتقاله المحتمل إلى إشبيلية الإسباني مع افتتاح سوق الانتقالات في كانون الثاني/يناير 2018.

على الرغم من ذلك، وصف رئيس ومالك نادي بيرث غلوري طوني سايج انتقال ستاريدج بأنه "واحد من أكبر التعاقدات ليس فقط في تاريخ نادي غلوري بل في تاريخ الدوري الأسترالي أيضًا".

وأضاف "نحن نعلم المؤهلات الرائعة التي سيقدمها دانيال للفريق ونحن متحمسون جدا لرؤيته يرتدي القميص الأرجواني الشهير هذا الموسم".

وينطلق موسم الدوري الأسترالي الممتاز في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

© 2021 AFP