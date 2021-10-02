انتخابات في جورجيا على وقع اعتقال ساكاشفيلي

لقطة من فيديو نشرته وزارة الداخلية الجورجية يظهر رئيس جورجيا السابق ميخائيل ساكاشفيلي برفقة شرطيين أثناء احتجازه في تبليسي في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2021 بعد اعتقاله لدى عودته من المنفى

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تبليسي (أ ف ب)

أدلى الجورجيون بأصواتهم في الانتخابات البلدية السبت بعد يوم من اعتقال الرئيس الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي، الذي دعا من خلف القضبان لانتقال سلمي في البلاد إلى "ديموقراطية حقيقية".

وزاد اعتقال المعارض الأبرز في جورجيا لدى عودته من منفاه الرهانات في انتخابات تشكّل اختبارا لحزب "الحلم الجورجي" الحاكم الذي تتراجع شعبيته.

وقال ساكاشفيلي في تصريحات أدلى بها لفرانس برس عبر ممثل عنه زاره في السجن السبت "تحتاج جورجيا إلى انتقال سلمي باتّجاه ديموقراطية حقيقية حيث لا يسجن المعارضون السياسيون بناء على تهم ملفّقة أو يجبرون على الهرب إلى المنفى".

وأضاف "لا أسعى لأي منصب سياسي، كل ما هنالك هو أنني عازم على القتال إلى ما لا نهاية ضد حكم الأوليغارش (أي الطبقة الثرية النافذة) الذي قتل الديموقراطية الجورجية".

وتعد تصريحاته إشارة إلى رئيس الوزراء الأسبق بيدزينا ايفانيشفيلي، والذي يعد شخصية نافذة من فئة الأوليغارش ومؤسس الحزب الحاكم الذي يعتقد على نطاق واسع بأنه الآمر الناهي في جورجيا رغم عدم شغله أي منصب سياسي.

والجمعة أفاد ساكاشفيلي البالغ 53 عاما ومؤسس حزب المعارضة الرئيسي "الحركة الوطنية المتحدة" الذي تولى الرئاسة بين العامين 2003 و2013، أنه عاد سرا من أوكرانيا، حيث يدير وكالة تابعة للحكومة الأوكرانية تعنى بالإصلاحات.

واعتُقل الإصلاحي المؤيد للغرب، الذي قاد عام 2003 "ثورة الورود" السلمية التي أطاحت بشخصيات نخبوية من الحقبة الشيوعية، بعد وقت قصير من وصوله على خلفية إدانته عام 2018 غيابيا بتهم تتعلّق باستغلال السلطة.

وأصر ساكاشفيلي على براءته وندد بالحكم الصادر بسجنه ست سنوات واعتبره ذا دوافع سياسية. وبدأ إضرابا عن الطعام عقب توقيفه، وفق ما أفادت وسيطة حقوق الإنسان في جورجيا.

ومن شأن سجنه أن يثير اضطرابات في البلد الصغير الذي كان منضويا في الاتحاد السوفياتي وشهد سنوات من عدم الاستقرار السياسي.

وقال على تويتر السبت "أريد أن أطلب منكم جميعا التوجّه إلى الانتخابات حتى لا تتم خسارة ولا صوت واحد"، فيما نشر صورة لرسالة من السجن موجهة لأنصاره.

وأضاف "تعتمد حريّتي، والأهم، حريّة جورجيا بالكامل على حراككم وقدرتكم على الكفاح".

- "عليهم الرحيل" -

وقال نِكا ميليا، رئيس حزب ساكاشفيلي، السبت إن المعارضة "تحقق فوزا حاسما في الانتخابات وفق البيانات الأولية الصادرة عن مراكز الاقتراع".

ودعا إلى تكثيف المشاركة متهما الحكومة بـ"ترهيب الناخبين وشراء الأصوات".

وقال في مؤتمر صحافي "على الجورجيين أن يحشدوا صفوفهم حتى لا يتمكن +الحلم الجورجي+ من التلاعب بنتائج الانتخابات".

وبلغت نسبة المشاركة حوالى 41 في المئة بحلول الساعة 17,00 (13,00 ت غ)، بحسب اللجنة المركزية للانتخابات.

وأكدت استاذة الرياضيات مايا سافانيلي (39 عاما) التي كانت ضمن طابور طويل أمام مركز اقتراع في وسط تبليسي أنها ستصوّت "لطرد +الحلم الجورجي+ من السلطة".

وقالت "آمل بألا يحصل +الحلم الجورجي+ على الكثير من الأصوات اليوم ليجبر على الدعوة إلى انتخابات مبكرة".

بدوره، صرّح ناخب آخر يدعى لوكا ساموشيا (27 عاما) "سيكون من الصعب على الحكومة تزوير نتائج الانتخابات إذا كانت نسب المشاركة كبيرة".

وأضاف "عليهم الرحيل، لا يمكنهم سجن ساكاشفيلي والبقاء في السلطة".

وتحظى الانتخابات البلدية بمتابعة من داخل وخارج جورجيا على حد سواء للتحقق من عدم تقويض الحزب الحاكم الديموقراطية.

وفي تسجيل مصوّر الجمعة، دعا ساكاشفيلي الذي يحظى بقاعدة أنصار موالية بشدة، مؤيّديه للتجمّع في الشارع الرئيسي في تبليسي الأحد "للدفاع عن نتائج الانتخابات".

- "استفتاء ضد الأوليغارش" -

ويتّهم معارضون "الحلم الجورجي" الذي يتولى السلطة منذ العام 2012، باستخدام الملاحقات القضائية الجنائية أداة لمعاقبة المعارضة السياسيين والصحافيين. ورفضت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" طلبات تقدّمت بها تبليسي لإصدار إشارة حمراء لاعتقال ساكاشفيلي.

وبعد انتخابات تشرين الأول/أكتوبر الماضي التشريعية، والتي حقق فيها "الحلم الجورجي" الفوز بأغلبية ضئيلة، رفضت أحزاب المعارضة تولي مقاعدها في البرلمان منددة بحدوث عمليات تزوير واسعة النطاق.

ونظّمت تظاهرات حاشدة للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

وتوسّط الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب في أيار/مايو، تعهّد "الحلم الجورجي" بموجبه بتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة إذا فاز بأقل من 43 في المئة من الأصوات في انتخابات السبت.

وانسحب "الحلم الجورجي" من الاتفاق في تموز/يوليو، لكن بروكسل وواشنطن حضّتا حكومة البلد الساعي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق الاتفاق الذي نص على إصلاحات سياسية وقضائية واسعة.

ويصر ساكاشفيلي على أن الاتفاق لا يزال ساريا، مشيرا إلى أن الانتخابات تعد "استفتاء على إزاحة إيفانيشفيلي من السلطة".

وفي وقت تتفاقم مخاوف الغرب حيال مدى ديموقراطية نهج الحزب الحاكم، ألمحت الولايات المتحدة إلى احتمال فرض عقوبات على مسؤولين في "الحلم الجورجي".

© 2021 AFP