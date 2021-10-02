دورة سان دييغو: روبليف إلى نصف النهائي

شون م. هافي غيتي/غيتي عبر ا ف ب

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سان دييغو (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

بلغ الروسي أندري روبليف المصنف الأول نصف نهائي دورة سان دييغو الأميركية لكرة المضرب، ضارباً موعداً مع البريطاني كاميرون نوري.

وتغلب روبليف (23 عاماً) الجمعة على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان السادس 6-1 و7-5.

قال الروسي المصنف خامساً عالمياً والبالغ حديثاً نهائي دورة سينسيناتي "ساعدتني كثيراً مواجهته في كأس ليفر حيث فزت عليه. كانت المجموعة الأولى بالغة السهولة، لكن الثانية أتت رائعة بالنسبة للجماهير".

ويلتقي روبليف السبت نوري (28 عالمياً) الفائز على الكندي دنيس شابوفالوف الرابع 6-3 و6-1.

قال اللاعب البالغ 26 عاماً "أرسل دنيس جيداً ووجدت صعوبة في التبادلات. لكن نجحت بالحفاظ على ارسالي قبل حصد النقاط الفائزة".

وفي نصف النهائي الثاني، يلعب النروجي كاسبر رود المصنف ثانياً والفائز على الإيطالي لورنتسو سونيغو 6-1 و6-4 مع البلغاري غريغور ديميتروف الفائز على الروسي أصلان كاراتسيف 6-1 و1-6 و6-2.

© 2021 AFP