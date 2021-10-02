رئيس الفيليبين يقول إنه سينسحب من الحياة السياسة بعد الانتخابات الرئاسية

صورة من الارشيف في 30 كانون الثاني/يناير 2017 للرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي خلال مؤتمر صحافي في مانيلا

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مانيلا (أ ف ب)

قال الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي السبت إنه لن يترشح لمنصب نائب الرئيس في العام 2022 وسينسحب من الحياة السياسية، ما قد يمهد الطريق لابنته لخوض المنافسة على أعلى منصب في البلاد.

وأضاف دوتيرتي "الشعور السائد لدى الفيليبينيين هو أنني لست مؤهلا وأن الترشح لمنصب نائب الرئيس سيكون انتهاكا للدستور" موضحا "أعلن اليوم انسحابي من الحياة السياسية".

ويحظر الدستور على دوتيرتي الذي تظهر استطلاعات أنه ما زال يحظى بالشعبية نفسها التي كان يتمتع بها عندما فاز في الانتخابات الرئاسية العام 2016، الترشح لولاية ثانية.

وأعلن الرئيس المثير للجدل في آب/أغسطس أنه سيترشح لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات المقبلة، وهو خطوة قال منتقدون إنها مجرد غطاء مدفوعا بالخوف من أن يواجه اتهامات جنائية بعد تركه منصبه.

وأعلن دوتيرتي انسحابه من الحياة السياسية بشكل مفاجئ في المكان الذي كان يتوقع أن يسجّل فيه ترشحه. ولم يحدد متى سيترك السياسة.

ولم يكشف الرئيس الذي انتخب على اساس وعده بتخليس البلاد من المخدرات عن هوية خلفه المحتمل، لكنّ كثرا يتوقعون أن تكون ابنته ساره، التي تصدرت استطلاعات الرأي الأخيرة.

ومن المرجح أنها ستوفر الحماية لدوتيرتي من التهم الجنائية في الفيليبين، فيما يحقق المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية في حربه الدامية على المخدرات والتي تقدر جماعات حقوقية بأنها أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص.

لكن رئيسة بلدية دافاو (جنوب) وهو المنصب الذي شغله والدها قبل أن يصبح رئيسا، قالت إنها لن تترشح للانتخابات الرئاسية إذا رشّح دوتيرتي نفسه لمنصب نائب الرئيس.

© 2021 AFP