عملية واسعة "لمكافحة المخدرات" تستهدف خصوصا مهاجرين في ليبيا

فتحي نصري ا ف ب

عائشة غينية تعرضت لعبودية جنسية في ليبيا مع طفلتها في مدنين في تونس في الثاني من حزيران/يونيو 2021

إعلان اقرأ المزيد

طرابلس (أ ف ب)

شنت السلطات الليبية طوال يوم الجمعة عملية واسعة "لمكافحة المخدرات" في ضاحية فقيرة من العاصمة طرابلس، مستهدفة خصوصا مهاجرين في وضع غير نظامي، حسبما ذكرت السبت مصادر متطابقة.

وأعلن النائب العام في بيان مساء الجمعة أنه "أمر الجهات الضبطية بمباشرة إجراءات تفتيش العقارات المستغلة في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية وإلقاء القبض على كل من تسفر الإجراءات على صحة انخراطه في الجمعيات المنظمة لها وملاحقة كل من تسفر الإجراءات على ارتكابه جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والخمور والأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وفق القواعد الإجرائية المقررة".

وأضاف أن "إجراءات التفتيش أسفرت عن إلقاء القبض على العديد من مرتكبي الجرائم ونقل المئات من المهاجرين غير الشرعيين إلى الأماكن المخصصة لإيوائهم". وقد تم إزالة مساكن كان يقيم فيها مهاجرون بجرافات.

من جهته، أشاد رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة في تغريدة على تويتر ب"أبطال وزارة الداخلية" الذين نفذوا "فجر اليوم، عملية أمنية مخططة للقضاء على أكبر أوكار صناعة وترويج المخدرات بمنطقة قرقارش".

وأكد دبيبة "لن نسمح بأن تُشن حرب أخرى ضد شبابنا، وهي حرب المخدرات وسنلاحق المجرمين في كل مناطق ليببا".

وذكر شاهد لوكالة فرانس برس السبت ان الحي الذي وقعت فيه العملية تم تطويقه الجمعة وطلب من سكانه عدم مغادرة منازلهم.

وأوضح أن قوات الأمن استهدفت بشكل أساسي أجانب يقيمون في ليبيا بشكل غير قانوني.

ويظهر في صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص تكتظ بهم سيارات بيك آب تابعة لقوات الأمن بعد وقت قصير من اعتقالهم.

ودان مدير المجلس النروجي للاجئين في ليبيا داكس روكي في بيان احتجاز "500 مهاجر على الأقل بينهم نساء وأطفال"، مشيرا إلى "اعتقالات تعسفية" بعد ذلك.

وقال إن "المهاجرين واللاجئين في ليبيا ولا سيما الذين لا يملكون إقامة قانونية يتعرضون في كثير من الأحيان للتهديد بالاحتجاز التعسفي".

وأضاف "نعتقد أن هذه الموجة الأخيرة من الاعتقالات جزء من حملة أوسع تشنها السلطات الليبية" ضدهم.

غرقت ليبيا في الفوضى منذ ثورة 2011. ووقع فريسة للمهربين عشرات الآلاف من المهاجرين معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء لمحاولة عبور البحر الأبيض المتوسط.

ويقبع هؤلاء المهاجرون في مراكز احتجاز في ظروف تنتقدها بانتظام المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة.

ما زال الوضع الأمني في البلاد غير مستقر على الرغم من التقدم السياسي في الأشهر الأخيرة.

حم/اا/ص ك

في إطار اضطلاع النيابة العامة بدورها الرامي إلى الحد من تنامي أنماط سلوك الجريمة المنظمة في مدينة طرابلس ؛ عبر رد الفعل الجنائي على الأفعال الماسة بكيان المجتمع . وبناءً على مخرجات اجتماع السيد المستشار النائب العام ، بالسادة ، أمر جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية ، ورئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان والتعمير ، ورئيس اللجنة التسيرية بشركة الخدمات العامة طرابلس ، ومراقب المرافق ببلدية طرابلس .

وأخصها انتقال النيابة العامة لإثبات حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص وماديات الجريمة ؛ مع ممارسة الإجراءات الضبطية حيال وقائع الاعتداء على المخططات للحد من تأثيرها في تنامي ظاهرة الجريمة المنظمة ؛ بما في ذلك إزالة الآثار المترتبة عن مخالفة الأسس التخطيطية في المنطقة الواقعة بين مسجد الشريف وبين منطقة أبو نواس . هذا وقد تم اليوم الجمعة الموافق 1/10/2021 تحت متابعة المستشار النائب العام ؛ عند الساعة الرابعة صباحاً ، مباشرة المخطط العملي الموضوع لغرض تنفيذ الأمر الصادر عنه ؛ بحضور رئيس النيابة العامة بمكتب النائب العام ، وقد

وبذلك وجه المستشار النائب العام شكره لعناصر ، غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية ، وجهاز المباحث الجنائية ، وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية ، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ،وقوة دعم المديريات ،وجهاز الحرس البلدي ،وجهاز الهجرة غير الشرعية ، وجهاز الإسعاف والطوارئ ، وجهاز الطب العسكري ، ومستخدموا شركة الخدمات العامة طرابلس ؛ وموظفوا مكتب التخطيط العمراني حي الأندلس ؛ على عملهم الذي راموا من خلاله تعزيز مفهوم سيادة القانون .

© 2021 AFP