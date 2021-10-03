بعد الانتخابات ألمانيا تبدأ مفاوضات صعبة لتشكيل ائتلاف حكومي

أود أندرسن ا ف ب

زعيما حزب الخضر الألماني أنالينا بيربوك وروبرت هابيك لدى وصولهما إلى اجتماع ما بعد الانتخابات في برلين في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2021

إعلان اقرأ المزيد

برلين (أ ف ب)

بعد الانتخابات تبدأ مرحلة المفاوضات في ألمانيا، إذ يباشر الاشتراكيون الديموقراطيون الذين تصدروا نتائج الانتخابات والمحافظون بزعامة أنغيلا ميركل الذين تراجعوا إلى أدنى مستوى في تاريخهم، محادثات كل من جهته الأحد سعيا لتشكيل ائتلاف والفوز بالمستشارية.

وتنطوي هذه المحادثات على رهان كبير لأول قوة اقتصادية في أوروبا في وقت لا تزال تحتفظ بذكرى مريرة عن مفاوضات 2017 التي استمرت عدة أشهر وشلت الاتحاد الأوروبي.

ويلتقي الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامة أولاف شولتس الذي فاز بفارق ضئيل يضعه في الصدارة لتشكيل الحكومة المقبلة، على التوالي الأحد الليبراليين الديموقراطيين والخضر، وهما الحزبان اللذان سيحددان المستشار المقبل.

وهدف شولتس واضح، وهو أن يخلف أنغيلا ميركل في المستشارية على رأس ائتلاف ثلاثي مع هذين التشكيلين.

- "لعبة بوكر" -

وقال زعيم الاشتراكيين الديموقراطيين الجديد في المانيا السبت متحدثا للأسبوعية "دير شبيغل" التي قدمته على صفحتها الأولى على أنه المستشار المقبل المرجح، "من الواضح في جميع استطلاعات الرأي أن الناس لا يريدون أن يكون الاتحاد المسيحي الديموقراطي-الاتحاد المسيحي الاجتماعي جزءا من الحكومة المقبلة".

وزير المال الألماني أولاف شولتز وزعيم الاشتراكيين الديموقراطيين المرشح لمنصب المستشار الألماني ملوحا على المنصة بعد نشر التقديرات الأولى للانتخابات التشريعية في 26 أيلول/سبتمبر 2021 أود اندرسن ا ف ب

غير أن التحالف المحافظ لم يُحسم مصيره بعد رغم أن نتائجه جاءت أدنى من 30% لأول مرة منذ 1949، ويعتزم بذل كل ما بوسعه سعيا للاحتفاظ بالمستشارية.

وفي هذا السياق، يجري المسيحيون الديموقراطيون بزعامة أرمين لاشيت الذي لا يتمتع بشعبية، محادثات الأحد مع الليبراليين قبل أن يلتقوا دعاة حماية البيئة الثلاثاء.

وكل العناصر متوافرة إذا لخوض "لعبة بوكر" كبرى وفق دير شبيغل، سعيا لتشكيل الائتلاف الذي سيحكم البلد.

لكن الواقع أن الرأي العام بتّ الانتخابات بوضوح لصالح الاشتراكيين الديموقراطيين وزعيمهم وزير المال الحالي في الحكومة المحافظة.

واختار 59% من الالمان قيام ائتلاف "ثلاثي الألوان" بين الاشتراكيين الديموقراطيين والخضر والليبراليين، مقابل 24% فضلوا ائتلافا بقيادة المحافظين، وفق ما أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "زد دي إف" العامة.

ورأى حوالى 75% من المستطلعين أن شولتس المحنك غير أنه يفتقر إلى الكاريزما، يجب أن يكون المستشار المقبل للبلاد، فيما يميل 13% فقط إلى أرمين لاشيت.

غير أن المفاوضات ستكون شاقة على الحزبين.

فالليبراليون لا يخفون أنهم كانوا يفضلون التعامل مع المحافظين. لكن بعد أربع سنوات على تخليهم عن التوافق مع ميركل، يبدون هذه المرة على استعداد لتقديم تنازلات.

كما أن الخضر على استعداد أيضا لتليين مواقفهم بعض الشيء من أجل تشكيل "حكومة تقدّمية" مع الليبراليين الديموقراطيين.

فلم يعودوا يطرحون وضع حدّ أقصى للسرعة على الطرق العامة شرطا لا بدّ منه لأي مشاركة في الحكومة.

كما أن الحزبين اللذين تصدرا أصوات الناخبين الشباب، متفقان على المطالبة برفع الصفة الجرمية عن الترويج للإجهاض، وهو موضوع يتمسك به المحافظون.

وفي هذا السياق، أعرب الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي الديموقراطي نوربرت فالتر بوريانس السبت عن تفاؤله معلنا "بإمكاننا بدء مفاوضات ائتلاف رسمية في تشرين الأول/أكتوبر واختتامها بحلول كانون الأول/ديسمبر".

- تجديد حزب "متقادم" -

غير أن المحافظين يترددون في التخلي عن السلطة بعدما مارسوها منذ 2005.

والواقع أن حزب ميركل دخل مرحلة من تسوية الحسابات والصراعات الشخصية للبروز في القيادة.

وزير المال الالماني ومرشح الحزب الاشتراكي الديموقراطي اولاف شولتز مع احد المناصرين في ميونيخ في 18 ايلول/سبتمبر 2021 اندرياس غيبرت تصوير مشترك/AFP

ويبدو لاشيت الذي تضررت صورته جراء تمنعه عن الإقرار بالهزيمة، مهددا بشكل متزايد.

وكتبت صحيفة سودويتشه تسايتونغ السبت "إنه هنا، مثل شخص يتشبّث بوقاحة قصوى بموقعه كرئيس حزب، ويريد الوصول إلى المستشارية بكل ما لديه من قوة عمياء، في حين أن لا أحد سواه يكاد يتمنى ذلك".

وأبدى فريدريش ميتس العدو اللدود لميركل والمرشح المهزوم لرئاسة الاتحاد المسيحي الديموقراطي في مطلع العام، استعداده لقيادة حزب "بات خمولا في طريقة تفكيره".

كما يدعو وزير الصحة الحالي ينس شبان إلى تجديد حزب يعاني برأيه من "التقادم".

© 2021 AFP