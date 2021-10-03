جائزة الأميركيتين الكبرى: ماركيس "لا يُقهر" في حلبة أوستن وكوارتارارو يقترب من اللقب

ميركو لاتساري غيتي عبر ا ف ب/غيتي عبر ا ف ب

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أرلينغتون، تكساس (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

واصل الإسباني مارك ماركيس (هوندا) سيطرته على حلبة أوستن الاميركية وحقّق فوزه السابع بجائزة الأميركيتين الكبرى، المرحلة الخامسة عشرة من بطولة العالم للدراجات النارية في فئة "موتو جي بي"، وتفوّق في سباق الاحد على الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها)، الذي يتصدر الترتيب العام بفارق 52 نقطة عن الإيطالي فرانشيسكو بانيانا (دوكاتي) الذي حلّ ثالثاً.

مع بقاء ثلاث جولات (كل منها تساوي 25 نقطة للفائز)، سيكون لدى كوارتارارو فرصة أولى للفوز بأول لقب له في الفئة الاولى من سباق الموتو جي بي، والأول أيضًا في تأريخ اي متسابق فرنسي، في السباق التالي في حلبة ميسانو الايطالية في 24 تشرين الاول/اكتوبر الحالي.

وسبق ان تم إلغاء نسخة 2020 من سباق الجائزة الاميركيتين الكبرى في أوستن (تكساس) بسبب جائحة كوفيد-19، فيما أقيم سباق هذا العام بحضور جمهور.

-سيطرة تامة لماركيس-

وحقّق ماركيس الذي يخوض السباقات بحذر بسبب حالته البدنية وأداء هوندا الباهت، فوزه السابع من أصل ثمانية في تكساس منذ النسخة الأولى في عام 2013 (الإسباني أليكس رينس، دراج سوزوكي، كسب النسخة الأخيرة في عام 2019).

وفي الواقع، في الحلبات التي يدور فيها الدراجون عكس اتجاه عقارب الساعة، كان ماركيس دائمًا لا يهزم تقريبًا.

وفي العودة الى حسابات اللقب، لا يزال بانيانا الوحيد حسابيا القادر على اللحاق بكوارتارارو.

حقق ماركيس الذي انطلق من المركز الثاني أفضل بداية وتحكم في سرعته في البداية، قبل أن يوسع الفجوة بدءاً من اللفة الخامسة ليحافظ على الصدارة بشكل مريح.

هذا هو فوزه الثاني هذا الموسم (بعد سباق جائزة ألمانيا الكبرى، وهو مسار آخر يجري عكس اتجاه عقارب الساعة)، بعد أن غاب عن العام 2020 بأكمله بسبب إصابة خطيرة في الذراع اليمنى.

وقال ماركيس بطل العالم في الموتو جي بي ست مرات "سارت الخطة كما كنا نريد خلال السباق".

وتابع "ابدأ جيدًا ، كن أولًا في المنعطف الأولى، وكن بطيئًا في أول لفتين، ثم عندما تتأقلم الإطارات قليلاً، تبدأ في الدفع. هذا بالتحديد ما فعلته".

مع مرور نصف السباق، كان الدرّاج الإسباني متقدما على كوارتارارو بأكثر من ثانيتين، قبل ان ينهي السباق متفوقا عليه بفارق 4.679 ث.

ونجح كوارتارارو في الحصول على المركز الثاني امام بانيانا الذي انطلق من المركز الاول، حيث كان أقل راحة مما كان متوقعًا لكنه تمكن من تعويض تأخره الى المركز السادس في اللفات الاخيرة.

لكن الدراج الايطالي ضغط بقوة في اللفات الاخيرة على خورخي مارتن، ما تسبّب بإرباك الشاب الإسباني القليل الخبرة، فنال الاخير عقوبة لتجاوزه المنعطف على نحو خاطئ، ما سمح لبانيانا بالصعود الى منصة التتويج عن المركز الثالث.

أنهى الإسبانيان رينس (سوزوكي) وخورخي مارتن (دوكاتي-براماك) على مشارف منصة التتويج، فيما حلّ الإيطالي فالنتينو روسي (ياماها- سي أر تي) في المركز الخامس عشر، علماً أن أسطورة الدراجات كان قد أعلن في وقت سابق اعتزاله في نهاية العام الحالي في سن الـ 42 عاماً.

- ترتيب الخمسة الأوائل في سباق موتو جي بي:

1- الاسباني مارك ماركيس (هوندا) 41:41.435 دقيقة

2- الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) بفارق 4.679 ث

3- الإيطالي فرانشيسكو بانيايا (دوكاتي) بفارق 8.547 ث

4- الاسباني أليكس رينس (سوزوكي) بفارق 11.098 ث

5- الاسباني خورخي مارتن (دوكاتي براماك) بفارق 11.752

- ترتيب بطولة العالم في موتو جي بي:

1 - الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) 254 نقطة

2- الإيطالي فرانشيسكو بانيايا (دوكاتي) 202

3- الإسباني جوان مير (سوزوكي) 176

4- الأسترالي جاك ميلر (دوكاتي) 148

5- الفرنسي يوان زاركو (دوكاتي-براماك) 141

© 2021 AFP