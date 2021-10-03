دورة شيكاغو: الإسبانية موغوروسا تحرز اللقب على حساب التونسية جابر

أحرزت الإسبانية غاربيني موغوروسا، المتوجة مرتين بإحدى بطولات غراند سلام، لقب دورة شيكاغو الأميركية، إحدى دورات الـ500 نقطة بحسب تصنيف رابطة محترفات كرة المضرب، على حساب التونسية أنس جابر الأحد بنتيجة 3-6، 6-3، و6-صفر

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واشنطن (أ ف ب)

أحرزت الإسبانية غاربيني موغوروسا، المتوجة مرتين بإحدى بطولات غراند سلام، لقب دورة شيكاغو الأميركية، إحدى دورات الـ500 نقطة بحسب تصنيف رابطة محترفات كرة المضرب، على حساب التونسية أنس جابر الأحد بنتيجة 3-6، 6-3، و6-صفر.

وهذا اللقب هو التاسع للإسبانية التي تحتفل بعيدها الثامن والعشرين الجمعة، في بطولات رابطة المحترفات، والثاني العام الحالي بعد دورة دبي في آذار/مارس الماضي.

وحجزت موغوروسا، المصنفة ثانية في الدورة، بطاقتها إلى النهائي من دون أن تلعب في نصف النهائي عقب انسحاب منافستها التشيكية ماركيتا فوندروسوفا وصيفة أولمبياد طوكيو بسبب الإصابة.

في المقابل، فشلت جابر التي أطاحت بالمصنفة أولى الأوكرانية إيلينا سفيتولينا في ربع النهائي، في أن تحقق لقبها الثاني في مسيرتها في دورات المحترفات بعدما كانت افتتحت رصيدها في حزيران/يونيو في برمنغهام، في أفضل مواسمها حيث بلغت ربع نهائي ويمبلدون، علماً بأنها بلغت الدور عينه في استراليا عام 2020.

© 2021 AFP