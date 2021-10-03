رالي فنلندا: إيفانز يحرز المركز الأول ويقلص الفارق عن أوجييه

سائق تويوتا البريطاني إلفين إيفانز خلال مشاركته في رالي فنلندا، المرحلة العاشرة من بطولة العالم، في ييفاسكيلا في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2021.

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يوفاسكولا (فنلندا) (أ ف ب)

قلص سائق تويوتا البريطاني إلفين إيفانز الفارق من 44 إلى 24 نقطة بينه وبين زميله في الفريق الفرنسي سيباستيان أوجييه متصدر الترتيب العام لبطولة العالم للراليات وذلك عقب إحراز المركز الأول في رالي فنلندا، المرحلة العاشرة، الأحد في ييفاسكيلا.

وتفوق إيفانز على سائقي هيونداي الإستوني أوت تاناك الذي بات خارج سباق المنافسة على اللقب العالمي، والإيرلندي كريغ برين، فيما جاء أوجييه خامسا وأهدر أول فرصة لإحراز لقبه العالمي الثامن في مسيرته الاحترافية.

ورفع أوجييه رصيده إلى 190 نقطة مقابل 166 نقطة لإيفانز.

وتبقى 60 نقطة كحد أقصى في المرحلتين الأخيرتين في إسبانيا من 14 إلى 17 تشرين الأول/أكتوبر وفي مونزا في إيطاليا من 19 إلى 21 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وشهد رالي فنلندا انسحاب البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) السبت بسبب مشكلة المبرد، والواعد الفنلندي كاله روفانبيرا (تويوتا) الذي خرجت سيارته عن الحلبة السبت وعاد الأحد لكنه تعرض لاصابة في الظهر منعته من المشاركة في الـباور ستايج".

وتبخرت آمال نوفيل وروفانبيرا في المنافسة على اللقب العالم.

- ترتيب الخمسة الأوائل:

1- البريطاني إلفين إيفانز (تويوتا) 2.19:13.7 ساعة

2- الاستوني أوت تاناك (هيونداي) بفارق 14.1 ثانية

3- الايرلندي غريغ برين (هيونداي) بفارق 42.2 ث

4- الفنلندي إسابيلكا لابي (تويوتا) بفارق 58ز8 ث

5- الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا) بفارق 2:54.3 دقيقة

- ترتيب بطولة العالم للسائقين:

1- الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا) 190 نقطة

2- البريطاني إلفين إيفانز (تويوتا) 166

3- البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) 130

4- الفنلندي كاله روفانبيرا (تويوتا) 129

5- الاستوني أوت تاناك (هيونداي) 128

- ترتيب بطولة العالم للصانعين:

1- تويوتا 441 نقطة

2- هيونداي 380

3- أم-سبورت فورد 172

© 2021 AFP