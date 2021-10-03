ماراتون لندن: جيبكوسغي تبخر حلم مواطنتها كوسغي

غلاين كيرك اف ب

لكينية جويسلين جيبكوسغي تتوسط الإثيوبيتين ديجيتو أزيميراو (يمين) وأشيتي بيكيري على منصة التتويج عقب فوزها بماراتون لندن في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2021.

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لندن (أ ف ب)

بخرت الكينية جويسلين جيبكوسغي حلم مواطنتها بريجيد كوسغي في الفوز بماراتون لندن الدولي للمرة الثالثة تواليا وذلك بإحرازها المركز الأول الأحد.

وقطعت جيبكوسغي مسافة السباق البالغة 42,195 كلم بزمن ساعتين و17 دقيقة و43 ثانية وهو رقم قياسي شخصي أمام الإثيوبيتين ديجيتو أزيميراو بفارق 15 ثانية وأشيتي بيكيري بفارق 35 ثانية، فيما حلت كوسغي حاملة الرقم القياسي العالمي (2.14:04 ساعة) رابعة بفارق 57 ثانية.

وفشلت كوسغي في تكرار إنجاز الألمانية كاترين دور التي توجت بالمركز الاول أعوام 1992 و1993 و1994 .

وبدا التعب واضحا نسبيا على كوسغي في الكيلومترات الأخيرة خصوصا وانها خاضت الماراتون اللندني بعد أقل من شهرين من ماراتون أولمبياد طوكيو المرهق والذي أنهته في المركز الثاني.

في المقابل، أضافت جيبكوسغي (28 عاما) ماراتون لندن إلى سجلها الذي يتضمن ماراتون نيويورك العام الماضي.

وكانت جيبكوسغي، وصيفة بطلة العالم في سباق نصف الماراتون عام 2018، الأقوى في الكيلومترات الأخيرة وتمكنت من التفوق على الأربع الأوليات اللواتي كن تسيطرن على السباق.

ولدى الرجال كان المركز الأول من نصيب الإثيوبي سيساي ليما بزمن ساعتين وأربع دقائق وثانية واحدة بفارق 27 ثانية أمام الكيني فنسنت كيبتشومبا و40 ثانية أمام الإثيوبي موسينيت جيريميو.

© 2021 AFP