وفاة رئيس مرسيليا السابق تابي بعد صراع مرير مع مرض السرطان

فريد دوفور ا ف ب/ارشيف

صورة ارشيفية تعود الى الاول من تموز/يوليو 2013 لبرنار تابي الوزير والرئيس السابق لنادي مرسيليا الذي كشفت زوجته دومينيك انه يعالج من سرطان المعدة

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مرسيليا (أ ف ب)

توفي الوزير والرئيس السابق لنادي مرسيليا لكرة القدم ورجل الأعمال الفرنسي برنار تابي الأحد عن 78 عاما بعد صراع مرير مع مرض السرطان، حسبما أعلنت عائلته لمجموعة "لا بروفانس" الصحافية الفرنسية.

وقال البيان المرسل إلى "بروفانس" التي كان المساهم الأكبر فيها إن "دومينيك تابي وأبناءها ينعون بحزن لا حدود له زوجها ووالدهم برنار تابي الأحد 3 تشرين الأول/أكتوبر عند الساعة 08,45 بسبب السرطان".

وأوضح مدير تحرير الصحيفة غيليم ريكافي لوكالة فرانس برس أن زوجته دومينيك تابي هي التي أعلنت وفاة زوجها للا بروفانس عبر مكالمة هاتفية مديرتها العامة، قبل إرسال البيان الصحافي، مضيفا أن رئيس أولمبيك مرسيليا السابق "دخل في غيبوبة أثناء الليل".

وأكد ستيفان تابي أحد أبنائه، على حسابه على إنستغرام هذا النبأ في رسالة قصيرة بعنوان "وداعا" مرفقة بصورة بالأبيض والأسود له ولوالده الذي كان رجل أعمال ووزيرا وممثلا ورئيسا لنادي مرسيليا ورئيسل لمجموعة إعلامية.

وتابع بيان العائلة "رحل بسلام محاطًا بزوجته وأولاده وأحفاده وشقيقه المتواجدين بجانب سريره. أعرب عن رغبته في أن يدفن في مرسيليا مدينته الغالية على قلبه".

- "مقاتل" -

وسرعان ما تدفقت العديد من ردود الفعل، بدءًا من رئيس الوزراء جان كاستكس الذي حيَّا "مقاتلًا" واعتبر أن برنار تابي "كان دائمًا شديد الالتزام ضد اليمين المتطرف، ولكن بشكل خاص لأسباب ناديه، مدينته، وشركته أيضًا. باختصار، رجل ملتزم جدًا قدم كل شيء، وأعتقد أننا رأيناه أيضًا ضد المرض".

وأشاد محاميه وصديقه التاريخي جان لوي بورلو بـ"شجاعة" و"قوة" و"حنكة" الشخص الذي اعتبره "شقيقه".

واعتبر نادي أولمبيك مرسيليا الذي ضاعف أنصاره في الأيام الأخيرة دعمهم لمن أطلقوا عليه لقب "الرئيس"، في تعليق على "تويتر" أنه "سيترك فراغًا كبيرًا في قلوب عشاق مرسيليا وسيبقى إلى الأبد في أسطورة النادي".

وأضاف "أولمبي إلى الأبد! خسر برنارد تابي معركته الأخيرة. ضد خصم معروف أنه لا يهزم. كانت المعركة طويلة ومريرة. ولكن انتهى بها الأمر إلى الجانب السيئ. مجسدا النجاح، الفوز، النصر، ترك بصمة في الأسطورة الأولمبية. إلى الأبد".

من جهته، قال مالك النادي الأميركي فرانك ماكورت "أود أن أشيد ببرنار تابي، الرجل صاحب شجاعة مميزة وحيوية رائعة والذي بصمت فترة رئاسته تاريخ مرسيليا حيث دخل النادي في الأسطورة الأوروبية. خالص تعازيَّ لأسرته وأحبابه".

وكتب لاعبه السابق الدولي الإنكليزي كريس وودل على تويتر: "ارقد بسلام برنار تابي، يا له من رجل. أسطورة". أما مدرب مرسيليا السابق رولان كوربيس فعلق بدوره على تويتر قائلا "كان برنار تابي متقدمًا على أشياء كثيرة، وكان يتمتع بمستوى فكري استثنائي! كان من الممكن أن يكون وزيرًا للإعلام ... كنت محظوظًا لتلقي اتصالات هاتفية من ابن، خلال الليل، لاخذ رأيي في كرة القدم!".

وتوفي تابي في اليوم الذي يستعد فيه فريقه لمواجهة مضيفه ليل في تمام الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (16:00 ت غ) ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي.

ووعده العمدة الاشتراكي لمرسيليا بينوا بايان بأن المدينة "ستكون عند الموعد لتقديم تكريم شعبي يليق به".

- 165 يوما في السجن -

وعاش برنار تابي الذي شغل منصب وزير في عهد الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتران، حياة متعددة الالوان والانماط بصفته فنانا ومقاولا وقياديا رياضيا ورجل سياسة، فكانت حياته غير طبيعية تخللتها بعض المشاكل القضائية.

وترأس برنار تابي نادي مرسيليا من 1986 الى 1994، وهو النادي الفرنسي الوحيد حتى الان الذي احرز دوري ابطال اوروبا وذلك عام 1993 على حساب ميلان الايطالي (1-صفر).

في العام ذاته توج بلقب الدوري الفرنسي لكنه جرد منه بعد قضية الرشوة الشهيرة بين نادي مرسيليا وفالنسيان، وأسقط النادي الجنوبي الى الدرجة الثانية ولم يتمكن من الدفاع عن لقبه الأوروبي، كما حكم عام 1997 على رئيسه تابي بالسجن لمدة 8 أشهر والمدير العام السابق للنادي جان بيار برنيس لمدة سنتين مع وقف التنفيذ.

دين بعدها في قضايا أخرى بتهمة إساءة استخدام أصول الشركات والاحتيال الضريبي على وجه الخصوص، مما أدى إلى إفلاسه وفقدان جميع صلاحياته.

© 2021 AFP