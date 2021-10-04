أميركي محتجز في إيران بحاجة ماسة لعملية جراحية في غضون أيام (عائلته)

عطا كناري ا ف ب/ارشيف

جانب من مركز للتلقيح ضد فيروس كورونا في طهران في 14 آب/أغسطس 2021

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واشنطن (أ ف ب)

أعلنت الإثنين أسرة مواطن أميركي ممنوع من مغادرة إيران أن الرجل يواجه خطر الموت ما لم تُجرَ له جراحة في غضون أيام، مطالبة بالسماح له بمغادرة الجمهورية الإسلامية.

وكانت محكمة إيرانية قد خفّفت العام الماضي الحكم الصادر بحق المسؤول السابق في منظمة الأمم المتحدة للطفولة باقر نامازي، وسمحت له بالخروج من السجن لدواع صحية، لكن محاميه قال إن السلطات رفضت إصدار جواز سفر إيراني له، وهو ما يحتاج إليه لمغادرة البلاد بما أن طهران لا تعترف بازدواج الجنسية.

ويعاني نامازي البالغ 84 عاما والذي أودع ابنه سياماك السجن، من انسداد بنسبة تتراوح بين 95 و97 بالمئة في الشرايين الرئيسية التي تضخ الدماء إلى الدماغ، وهو يحتاج إلى الخضوع لجراحة في غضون سبعة إلى عشرة ايام، وفق عائلته.

وفي مؤتمر عبر الفيديو قال باباك نامازي، شقيق سياماك، وقد انهمرت دموعه إن العائلة "محطّمة"، وإن الأمر بمثابة "تعذيب من النوع الذي لا أتمناه لألد أعدائي".

وتابع "ليست هذه النهاية التي يستحقها والدي. فوالدي شخص متفان قضى حياته في الخدمة العامة".

وفي رسالة وجّهوها إلى مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالصحة البدنية والعقلية، شدد محامي عائلة نامازي على أن قضية باقر "خطيرة وملحة للغاية".

وأضافوا في رسالتهم "في وضعه الحالي، يواجه باقر خطرا شديدا يكمن في التعرض لنوبة، يمكن أن تكون مميتة".

ويمكن لنامازي أن يخضع لعملية جراحية في إيران، إلا أن محاميه قال إن البيئة مرهقة للغاية بعد أربع سنوات من الاحتجاز وإن مخاطر الإصابة بكوفيد-19 مرتفعة للغاية.

وقال المستشار الدولي للعائلة جاريد غينسر إن باقر نامازي "حر" ويجب أن يُسمح له بمغادرة إيران.

وأشار إلى أن العائلة وجّهت مناشدات مباشرة إلى أعضاء في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال غينسر "الآن هو الوقت للتحرك. أدعو الرئيس بايدن إلى الانخراط شخصيا لتحقيق هذا الأمر".

ووُضع باقر نامازي قيد التوقيف الاحتياطي في شباط/فبراير 2016 حين توجّه إلى طهران على أمل مساعدة ابنه سياماك، رجل الأعمال الذي كان قيد الاعتقال.

ويقضي سياماك نامازي عقوبة بالحبس عشر سنوات لإدانته بتهمة التعاون مع حكومة معادية، ما تنفيه عائلته بشدة وتقول إنه تعرّض لاستجواب بالغ القسوة بشأن تعاونه في السابق مع مؤسسات أميركية.

وجاء في الرسالة أن سياماك نامازي تلقى لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا في آب/أغسطس لكنّه يقبع في "ظروف غير صحية" في زنزانة "مكتظة" في سجن إيوين.

ويشكل وضع الرعايا الأميركيين نقطة خلاف رئيسية بين واشنطن وطهران، وقد طالبت إدارة بايدن السلطات الإيرانية بالإفراج عن كل الأمريكيين المحتجزين لديها.

© 2021 AFP