الدوري الاميركي للمحترفين: ويغنز بإمكانه اللعب مع ووريرز بعد تطعيمه ضد فيروس "كوفيد-19"

عزرا شو غيتي/اف ب/ارشيف

الكندي أندرو ويغنز خلال حصة تصوير لاعبي فريقه غولدن ستايت ووريرز في سان فرانسيسكو في 27 أيلول/سبتمبر 2021.

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سان فرانسيسكو (أ ف ب)

قال مدرب غولدن ستايت ووريرز ستيف كير الأحد إن الجناح الكندي أندرو ويغنز تلقى تطعيمًا ضد فيروس "كوفيد-19" وسيكون قادرًا على خوض المباريات البيتية للفريق في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الموسم المقبل.

وكانت رابطة الدوري الأميركي للمحترفين رفضت أواخر الشهر الماضي طلباً من ويغنز للحصول على إعفاء ديني من لقاح فيروس كوفيد-19، وبالتالي كان ممنوعا من خوض المباريات البيتية لفريقه في الموسم المقبل.

وأوضحت الرابطة في بيان أن رفض ويغنز تلقي اللقاح ينتهك قواعد إدارة الصحة في مدينة سان فرانسيسكو والذي يفرض تلقيح جميع الأشخاص فوق 12 عاما المتواجدين في أحداث مغلقة كبرى.

وقال كير في ختام حصة تدريبية "تلقى أندرو اللقاح"، مضيفا "أخبرني للتو اليوم أنه كان يريد إبلاغي بذلك. انتهى الأمر ولن أجيب بعد الآن على أسئلة حول هذا الموضوع".

وتفرض اللوائح الصحية في نيويورك أيضًا التزامًا بتلقيح الرياضيين وهذا يتعلق بلاعبي نيويورك نيكس وبروكلين نتس.

ويرفض نجم نتس كايري إيرفينغ حتى الآن التعليق على إمكانية تلقيه اللقاح، وبالتالي فهو لن يكون بإمكانه خوض المباريات البيتية لفريقه بدون تلقيح.

وتلقى نحو 90 ٪ من لاعبي الدوري الاميركي للمحترفين لقاح "كوفيد-19"، لكن البعض رفض الإفصاح عما إذا كانوا تلقوا اللقاح من عدمه.

وأوضح كير أن جميع لاعبيه قد تم تطعيمهم الآن، مشيرا إلى أن وينغز بإمكانه خوض مباراة الإثنين ضد بورتلاند ترايل بلايزرز استعدادا للموسم الجديد.

ويخوض ووريرز مباراته الأولى في الدوري ضد لوس أنجليس كليبرز في 21 تشرين الأول/اكتوبر المقبل.

© 2021 AFP