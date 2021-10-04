بايدن يندد بموقف الجمهوريين "المتهور والخطير" في الخلاف حول سقف الدين الأميركي

نيكولاس كام ا ف ب

الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي كلمة حول سقف الدين من البيت الأبيض في واشنطن في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2021

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واشنطن (أ ف ب)

ندد الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين بموقف الجمهوريين "المتهور والخطير" في الخلاف في الكونغرس حول رفع سقف الدين في وقت تواجه أكبر قوة اقتصادية في العالم خطر التخلف عن سداد استحقاقاتها.

وانتقد بايدن "قلة مسؤولية" الجمهوريين محذرا من أن عرقلتهم تهدد بـ"دفع اقتصادنا إلى الهوة" مع اقتراب استحقاق 18 تشرين الأول/أكتوبر لتسوية الخلاف.

وأعلن في كلمة ألقاها في البيت الأبيض أنه لا يمكنه أن يضمن أن الولايات المتحدة ستتفادى التخلف عن سداد استحقاقاتها لأول مرة في تاريخها، معلقا ردا على سؤال بهذا الصدد "لا، لا يمكنني ذلك. الأمر يعود لميتش ماكونيل" رئيس الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الذي يقود المعارضة لرفع أو تعليق سقف الدين السيادي.

لكنه أضاف "لا يسعني أن أصدق" أن ذلك سيحصل فعلا.

وسبق أن رفع الكونغرس أو علق سقف الدين 78 مرة منذ 1960.

وسقف الدين هو الحد الأقصى الذي يسمح به الكونغرس للاقتراض، وهو محدد حاليا بما يزيد بقليل عن 28 مليار دولار، وتتوقع الخزانة بلوغه في 18 تشرين الأول/أكتوبر.

ويتعين على الحكومة عندها التوقف عن الاقتراض والاقتطاع من نفقاتها، ما سيتسبب بانكماش الاقتصاد في بلد يسجل عجزا منذ عقود على غرار العديد من الاقتصادات المتطورة.

وفي حال تخلف الولايات المتحدة عن السداد، ستكون لذلك عواقب لا يمكن احتسابها على المالية والاقتصاد الدوليين في ظل هيمنة الدولار عليهما.

© 2021 AFP