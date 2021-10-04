بطولة إيطاليا: فتح تحقيق بعد إهانات عنصرية ضد كوليبالي

كارلو هرمان اف ب/ارشيف

مدافع نابولي الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي (يمين) خلال المباراة ضد كالياري في الدوري الإيطالي في السادس من أيلول/سبتمبر 2021.

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روما (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الإثنين فتح تحقيق بعد الإهانات العنصرية التي استهدفت مدافع نابولي الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي في المباراة ضد مضيفه فيورنتينا الأحد في ختام المرحلة السابعة من الدوري.

وقال الاتحاد في بيان مقتضب "في ما يتعلق بالتعبيرات العنصرية التي قالها مشجعو فيورنتينا للاعب نابولي كاليدو كوليبالي، فتحنا تحقيقاً بعد قراءة تقارير مراقبي المباراة والاستماع إلى اللاعب".

وأوضح أنه سيتصل أيضاً بقسم شرطة فلورنسا للحصول على معلومات من أجل التحقيق.

وكان فيورنتينا اعتذر لكوليبالي الذي استُهدف بعد المباراة بصيحات عنصرية من المتفرجين، مثل زميليه في الفريق الدوليين النيجيري فيكتور أوسيمين والكاميروني فرانك زامبو أنغيسا، بحسب شبكة "دازن" للبث التدفقي.

ودون أن يذكر هذه الحادثة مباشرة، نشر أوسيمين رسالة يقول فيها "لا للعنصرية" باللغتين الإيطالية والإنكليزية.

ونشر كوليبالي رسالة أخرى له على إنستغرام باللغات الإيطالية والفرنسية والإنكليزية يطلب فيها منع المشجعين الذين أهانوه من دخول الملاعب "إلى الأبد".

وقال: "اللعنة على القرد. هذا ما قيل لي. هؤلاء الناس لا علاقة لهم بالرياضة. يجب تحديد هويتهم وإبعادهم عن الملاعب إلى الأبد".

© 2021 AFP