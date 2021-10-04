رانييري يعود للتدريب في إنكلترا من بوابة واتفورد

المدرب كلاوديو رانييري خلال المباراة بين فريقه السابق سمبدوريا وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي في الثامن من أيار/مايو 2021.

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لندن (أ ف ب)

سيخوض المدرب الإيطالي المخضرم كلاوديو رانييري تجربته الرابعة في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعدما استعان به واتفورد للاشراف عليه خلفاً للإسباني تشيسكو مونيوس الذي أقيل من منصبه الأحد.

وقال واتفورد في بيان الإثنين "يُسعِدُ واتفورد أن يؤكد تعيين كلاوديو رانييري كمدرب جديد للفريق بعقد لمدة عامين".

وقرر واتفورد الذي يحتل المركز الخامس عشر بعد سبع مراحل على انطلاق الدوري الممتاز، الاستغناء عن مونيوس بسبب "الاتجاه السلبي" في النتائج بحسب ما أفاد الأحد.

وخسر واتفورد أربع مرات في مبارياته الست الأخيرة، بينها سقوطه أمام مضيفه ليدز يونايتد (صفر-1) السبت في المرحلة السابعة.

وجاء قرار إقالة مونيوس الذي استلم المنصب في كانون الأول/ديسمبر الماضي، قبل فترة التوقف الدولية لشهر تشرين الأول/أكتوبر، مما منح النادي الوقت الكافي لإيجاد البديل لكن الخيار كان محسوماً على الأرجح بتعيين رانييري بعد قرابة 24 ساعة فقط على إقالة الإسباني الذي كان مهندس صعود النادي الى "بريميرليغ" نهاية الموسم الماضي.

وتناوب 12 مدرباً دائماً (غير موقت) على تدريب واتفورد منذ انتقال ملكيته لعائلة بوتسو الإيطالية في 2012، وبات رانييري الثالث عشر.

وسبق لابن الـ69 عاماً أن خاض ثلاث تجارب في الدوري الممتاز، أبرزها على الإطلاق مع ليستر سيتي حين فاجأ العالم عام 2016 بقيادة الفريق الى لقب "بريميرليغ" للمرة الأولى في تاريخه، لكنه أقيل من منصبه في منتصف الموسم التالي.

وكانت التجربة الإنكليزية الأولى لرانييري مع تشلسي الذي أشرف عليه من 2000 حتى 2004، ثم عاد في 2015 لاستلام تدريب ليستر سيتي وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2018 للاشراف على فولهام لكنه لم يصمد مع الأخير لأكثر من ثلاثة أشهر.

في آذار/مارس 2019، عاد الى فريقه السابق روما (أشرف عليه بين 2009 و2011) بعقد حتى نهاية الموسم ثم انتقل في تشرين الأول/أكتوبر من ذلك العام لتدريب سمبدوريا الذي بقي معه حتى نهاية الموسم الماضي.

وسيكون الاختبار الأول للمدرب المحنك الذي تنقل بين أندية كثيرة أبرزها نابولي وفيورنتينا ويوفنتوس وإنتر ميلان وفالنسيا وأتلتيكو مدريد الإسبانيين وموناكو الفرنسي إضافة الى تشلسي وليستر، مع فريقه الجديد شاقاً جداً إذ يتواجه واتفورد مع ضيفه ليفربول في 16 الشهر الحالي في المرحلة الثامنة من الدوري الممتاز.

© 2021 AFP