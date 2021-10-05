مانشيني يأمل تمديد سجل إيطاليا الخالي من الهزائم إلى ما بعد مونديال قطر

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ميلانو (أ ف ب)

أكد مدرب المنتخب الإيطالي لكرة القدم روبرتو مانشيني الثلاثاء أنه يرغب في أن يمدد الأتزوري سلسلة مبارياته القياسية من دون خسارة إلى ما بعد كأس العالم 2022 في قطر، وذلك على هامش استعداداته لملاقاة إسبانيا في الدور نصف النهائي لدوري الأمم الأوروبية.

وتشكل مواجهة الأربعاء على ملعب "سان سيرو" الاختبار الاصعب لإيطاليا منذ تتويجها بطلة لأوروبا الصيف الفائت على حساب إنكلترا في النهائي.

قال لويس إنريكي مدرب إسبانيا بعد الإعلان عن تشكيلة فريقه إن كل مباراة "تقرّب إيطاليا من الخسارة"، لكن مانشيني يأمل في أن يواصل هذه السلسلة مع منتخب بلاده إلى ما بعد مونديال قطر في أواخر العام المقبل.

قال أمام الصحافيين "لم نخسر منذ 37 مباراة ولكن نريد أن نستمر على هذا النحو لفترة طويلة. الامر منوطٌ بنا وبأدائنا في المباريات المقبلة. ندرك أننا فريق جيد ولكن علينا مواصلة العمل للاستمرار في تحقيق الانتصارات".

وأردف "لويس إنريكي على حق، عاجلا أم آجلا ستحدث (الخسارة)، إنها مسألة حسابات للأسف. نأمل في أن نستمر على هذا المنوال حتى كانون الاول/ديسمبر 2022، لكن لا أعتقد أن المهمة ستكون سهلة".

ستشكل المباراة إعادة لنصف نهائي كأس أوروبا الاخيرة بين المنتخبين الذي حسمته إيطاليا لصالحها بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الاصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

سبق لمانشيني أن أكد الاثنين في مقابلة مع موقع الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) أن إسبانيا كانت الخصم الاصعب لايطاليا في البطولة القارية، واعتبر أن المباراة تشكل فرصة لاختبار فريقه أمام افضل الفرق مع اقتراب موعد كأس العالم، علمًا أن بلجيكا وفرنسا تلتقيان في نصف النهائي الآخر في تورينو الخميس.

وقال مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي السابق "إنها بطولة مهمة. من الواضح أنها تأتي بعد اليورو وبالتالي قد تبدو المباريات أقل أهمية. إنها مباريات بين أفضل أربعة منتخبات في أوروبا، وتساعدنا على التحسن".

وتابع صاحب الـ56 عامًا "نحن بحاجة إلى التحسن لأنه لدينا لاعبين شباب بحاجة إلى خوض مباريات مهمة. أمامنا 14 شهرًا قبل نهائيات كأس العالم، وطوال هذه الفترة نحتاج إلى تعلّم كيفية اللعب بشكل أفضل".

في سياق آخر، أعرب قائد "سكوادرا أتزورا" جورجو كييليني أنه "يشعر بالخجل" بعد الإهانات العنصرية التي استهدفت مدافع نابولي السنغالي خاليدو كوليبالي الأحد في فلورنسا بعد فوز فريقه على فيورنتينا (2-1).

قال قائد يوفنتوس عشية المباراة ضد إسبانيا "شعرت بالخجل، بصفتي إيطاليا وتوسكاني (من مقاطعة توسكانا). هذا أمر غير مقبول...في أوروبا، يتحدث الكثير من الناس عن إيطاليا كدولة عنصرية، وأعتقد أن الأمر ليس كذلك. لكن يجب أن نفعل المزيد حتى لا نعطي صورة سيئة عنا" مطالبًا بـ"تطبيق القوانين".

أعلن الاتحاد الإيطالي الاثنين فتح تحقيق بشأن الإهانات العنصرية التي استهدفت كوليبالي بعد المباراة.

اعتذر فيورنتينا إلى كوليبالي الذي استُهدف مع زملائه في الفريق، النيجيري فيكتور أوسيمهن والكاميروني أندري زامبو أنغيسا، وفقًا لموقع البث التدفقي "دازن".

كوليبالي الذي كان عرضة لإساءات عنصرية في إيطاليا في الماضي، طالب "بتحديد هويات المشجعين المعنيين وإبعادهم عن الملاعب إلى الأبد".

© 2021 AFP