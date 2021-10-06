العلاقات بين تايوان والصين في أدنى مستوياتها منذ أربعة عقود (وزير)

وزارة الدفاع التايوانية/ا ف ب/ارشيف

صورة وزعتها وزارة الدفاع التايوانية في 22 تموز/يوليو 2017 والتقطت في 20 منه، تظهر طائرة مقاتلة تايوانية (أعلى) وقاذفة إتش-6 من الصين فوق بحر الصين الشرقي قرب تايوان

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تايبيه (أ ف ب)

تراجعت العلاقات العسكرية لتايوان مع بكين إلى أدنى مستوياتها في أربعة عقود، حسبما قال وزير الدفاع في هذه الجزيرة، عقب خروقات صينية قياسية لمنطقة الدفاع الجوي التابعة لتايبيه.

وقال تشيو كوو-تشنغ أمام البرلمان إنه "بالنسبة للجيش فإن الوضع الحالي هو الأكثر قتامة خلال أكثر من 40 عاما منذ انضمامي للخدمة".

وجاءت تصريحاته في أعقاب قيام 150 طائرة حربية صينية بخرق منطقة الدفاع الجوي لتايوان منذ إحياء بكين العيد الوطني يوم الجمعة.

واستدعت الخروقات انتقادات من واشنطن، فيما حذرت رئيسة تايوان تساي إينغ-وين في مقالة نشرت الثلاثاء من "عواقب كارثية" في حال سيطرت الصين على الجزيرة.

وتعيش تايوان تحت التهديد المستمر بغزو من الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها يجب أن يعود إليها وبالقوة إذا لزم الأمر.

والرئيس الصيني شي جينبينغ الذي قال إن تحول تايوان إلى جزء من البر الرئيسي "أمر لا مفر منه"، وصف أيضا العلاقات بين الصين وتايوان بأنها "قاتمة"، وذلك في رسالة تهنئة إلى الزعيم المنتخب حديثا لحزب الكومينتانغ الصديق لبكين الأسبوع الماضي.

وحذر وزير الدفاع التايواني من أن "أدنى إهمال" أو "سوء تقدير" من شأنه أن يثير "أزمة" في مضيق تايوان، مضيفا بأن بكين ستكون في وضع يتيح لها شن هجوم كاسح في 2025.

وقال "إنها قادرة الآن لكن عليها احتساب الكلفة التي ستتكبدها والنتيجة التي ترغب في تحقيقها. بعد 2025 تنخفض الكلفة والخسائر إلى أدناها"، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

عززت بكين الضغوط العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية منذ انتخاب تساي في 2016، إذ تعتبر الرئيسة الجزيرة "مستقلة بالفعل" وليست جزءا من "صين واحدة".

وفي الرسالة التي نشرت الثلاثاء تعهدت تساي "القيام بكل ما يلزم" لمواجهة تهديدات بكين لكن الجزيرة تأمل في تعايش سلمي مع الصين.

وحثّت حكومة تايبيه بكين الإثنين على وقف "الأعمال الاستفزازية وغير المسؤولة" بعد التوغل القياسي لـ56 طائرة مقاتلة صينية بينها قاذفات اتش-6 ذات القدرات النووية في منطقة "تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي" التايوانية والمعروفة اختصارا أديز.

ومنطقة أديز تختلف عن المجال الجوي التابع للأراضي التايوانية، لكنها تشمل منطقة أكبر بكثير تتلاقى مع جزء من "منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي" التابعة للصين، بل تضم جزءا من البر الرئيسي الصيني.

العام الماضي، نفّذت الطائرات العسكرية الصينية عددا قياسيا من عمليات التوغل في منطقة الدفاع التايوانية بلغ 380، إلا أنها نفّذت أكثر من 600 عملية من هذا النوع منذ مطلع العام وحتى تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

© 2021 AFP