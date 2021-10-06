تصفيات مونديال 2022: البرازيل لمواصلة سجلها المثالي

نيلسون ألميدا ا ف ب/ارشيف

حققت البرازيل العلامة الكاملة بفوزها في مبارياتها الثماني الاولى في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022

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مونتيفيديو (أ ف ب)

تسعى البرازيل بطلة العالم خمس مرات إلى مواصلة سجلها المثالي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، عندما تحل ضيفة على فنزويلا متذيلة الترتيب فجر الجمعة.

وحققت البرازيل العلامة الكاملة بفوزها في مبارياتها الثماني حتى الآن (سجلت 19 هدفًا ومنيت شباكها بهدفين فقط)، بانتظار الإعلان عن مصير نتيجة مباراتها ضد الغريم التقليدي على زعامة الكرة الأميركية الجنوبية المنتخب الارجنتيني والتي توقفت الشهر الماضي بعد مرور دقائق معدودة جراء البروتوكولات الصحية في ولاية ساو باولو حيث أقيمت المباراة.

وستشهد المواجهة ضد فنزويلا عودة لاعبين عدة يدافعون عن ألوان أندية إنكليزية كانوا حُرموا من المشاركة في المباريات الثلاث التي خاضها المنتخب البرازيلي الشهر الماضي في التصفيات، وذلك بسبب بروتوكول فيروس كورونا الذي يفرض عليهم عزلا صحيًا لمدة عشرة أيام عند عودتهم الى بريطانيا.

ومن أبرز العائدين حارس المرمى أليسون بيكر (ليفربول)، المدافع تياغو سيلفا (تشلسي) والمهاجم غابريال جيزوس وحارس المرمى إيدرسون (مانشستر سيتي)، كما استدعى مدرب البرازيل تيتي أربعة آخرين هم فريد (مانشستر يونايتد) وإيمرسون (توتنهام) ورافينيا (ليدز يونايتد) وفابينيو (ليفربول)، في حين سيغيب مهاجم إيفرتون ريتشارليسون بسبب الإصابة.

وأعرب مدافع يوفنتوس الايطالي أليكس ساندرو عن "سعادته" بعودة زملائه "الإنكليز" الى صفوف المنتخب بعد الظروف المؤلمة التي رافقت عدم انضمامهم الشهر الماضي.

وأضاف "من الجيد دائمًا حسم التأهل في أسرع وقت ممكن، على أي حال، نحن نلعب دائمًا للفوز".

وتابع "في المباريات القادمة سنبذل قصارى جهدنا لضمان التأهل".

ويغيب عن البرازيل نجم سان جرمان الفرنسي نيمار بداعي الايقاف لتراكم البطاقات في التصفيات.

ويغيب أيضا عن صفوف منتخب السامبا في مبارياته الثلاث لاعب وسطه المؤثر كازيميرو لمعاناته من "التهاب في الأسنان تسبب في معاناته من حمى وألم شديد" وفقًا لبيان الاتحاد البرازيلي للعبة مشيرًا الى ان الجهاز الطبي لريال مدريد الاسباني نصح اللاعب بالراحة التامة على مدى خمسة أيام.

وقال الاتحاد البرازيلي إن المدرب استدعى لاعب وسط أستون فيلا الإنكليزي دوغلاس لويز للحلول بدلا من كازيميرو.

وبعد مواجهة فنزويلا، تحل البرازيل ضيفة على كولومبيا في العاشر من الشهر الحالي في بارانكيا، قبل أن تستضيف الأوروغواي في الرابع عشر من الشهر ذاته في ماناوس.

في المقابل، يقبع المنتخب الفنزويلي في أسفل الترتيب بعد أن حصد 4 نقاط فقط في 9 مباريات محققًا الفوز مرة واحدة ومسجلا 5 أهداف فقط.

واعتبر المدرب الموقت لمنتخب فنزويلا ليوناردو غونزاليس الذي اختير إثر إقالة البرتغالي جوزيه بيسيرو أنه لا يفكر إطلاقا بالمستقبل مفضلا التركيز على الحاضر.

-ميسي المتألق-

في المقابل، يحل المنتخب الارجنتيني ضيفًا على البارغواي في أسونسيون.

ويعوّل مدرب الارجنتين ليونيل سكالوني على نجمه ليونيل ميسي الذي وجد نفسه مؤخرًا في صفوف "ألبيسيليستي" حيث قاده الى إحراز أول ألقابه القارية منذ عام 1993، كما بات "لا بولغا" أفضل هداف في تاريخ المنتخبات الاميركية الجنوبية مع 79 هدفًا محطمًا الرقم القياسي السابق للاسطورة البرازيلي بيليه (77 هدفًا).

وقام بيليه الذي خضع لعملية جراحية لاستئصال ورم في القولون مؤخرًا، بتهنئة ميسي على إنجازه وتوجه إليه قائلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "موهبتك مدهشة".

ويملك المنتخب الارجنتيني 18 نقطة من 5 انتصارات وثلاثة تعادلات.

ويخوض المنتخب الأرجنتيني مبارياته الثلاث المقبلة في غياب مهاجميه باولو ديبالا من يوفنتوس الايطالي وسيرخيو أغويرو من برشلونة الاسباني بداعي الاصابة.

-عودة سواريس وكافاني-

وتبرز مباراة الأوروغواي وكولومبيا في مونتيفيدو لأن المنتخب الاول يحتل المركز الثالث مع 15 نقطة متقدمًا بفارق نقطتين عن منافسه.

ويعود الى تشكيلة الاوروغواي ثنائي خط الهجوم المكوّن من لويس سواريس من أتلتيكو مدريد الإسباني وإدينسون كافاني من مانشستر يونايتد الإنكليزي.

المعادلة واضحة أمام كافاني الذي يقول "يجب ألا نهدر أي نقاط على أرضنا" لا سيما قبل المواجهتين المرتقبتين لمنتخب بلاده ضد الارجنتين ثم البرازيل تواليًا.

في المقابل، يستمر غياب نجمي كولومبيا صانع الالعاب خاميس رودريغيس المنتقل حديثا الى الريان القطري من إيفرتون الانكليزي، وخوان كوادرادو جناح يوفنتوس، وبالتالي يتعين على المدرب رينالدو رويدا البحث عن بديلين لهما.

وتلتقي أيضا البيرو مع تشيلي والاكوادور الرابعة مع بوليفيا صاحبة المركز قبل الاخير.

© 2021 AFP