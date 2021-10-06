شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول أبناء القذافي مع اقتراب موعد الانتخابات في ليبيا

شاطئ البحر في مدينة بنغازي في الشرق الليبي في 12 نيسان/أبريل 2011 بعيد طرد قوات العقيد معمّر القذافي منها

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نيقوسيا (أ ف ب)

أثار الظهور الإعلاميّ الأخير لسيف الإسلام القذافي ومن ثَمّ الإعلان عن إطلاق سراح شقيقه الساعدي في الأسابيع الماضية والحديث عن انتقاله إلى تركيا، شائعات وتكهّنات على مواقع التواصل الاجتماعي عن دور سياسي مُقبل لأبناء العقيد معمّر القذافي، لا سيّما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقرّرة في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

بعد عشر سنوات على الإطاحة بالعقيد القذافي وغياب عائلته عن المشهد السياسيّ في ظل فوضى وصراع على السلطة غرقت به البلاد، من بقي من أبنائه وما هي الشائعات التي تحوم حولهم على مواقع التواصل؟

- من القصر إلى السجن والمنفى -

بعد 42 عاماً من الإمساك بمقاليد ليبيا بيد من حديد، أدى سقوط نظام معمّر القذافي في العام 2011 إلى استهداف أقاربه الذين كانوا من أركان حكمه. وقُتل ثلاثة من أبنائه، المعتصم بالله وسيف العرب وخميس، خلال الانتفاضة الشعبية التي أدت الى سقوطه والمواجهات التي تخللتها أو تلتها. وقد أدى خميس دوراً كبيراً في قمع الاحتجاجات في بنغازي، مهد الثورة في الشرق الليبيّ.

أما أبناؤه الباقون فقد توزّعوا بين السجن والمنفى، إذ سُجن في ليبيا كلّ من سيف الإسلام والساعدي. في لبنان، ما زال هنيبعل موقوفاً لدى السلطات منذ العام 2015، فيما تُقيم عائشة في عُمان، وكذلك أخوها محمّد الذي كان بعيدا عن الأضواء الإعلاميّة أصلا ولم يلعب دورا سياسيا.

- مقابلة سيف الإسلام -

في مطلع آب/أغسطس، أثار الظهور الإعلامي لسيف الإسلام القذافي للمرّة الأولى منذ أربع سنوات عاصفة من التكهّنات حول إمكانية ترشّحه للانتخابات الرئاسيّة، لا سيّما بعد حديثه عن إمكان عودته للمشهد السياسيّ.

وبعد أيام على هذه المقابلة التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، تداولت صفحات ليبيّة على موقع "فيسبوك" تسجيلاً صوتياً يُسمع فيه صوت سيف الإسلام يقول بنبرة متأهّبة "نحن اليوم أمام اختبار تاريخيّ.. نحن اليوم كلّنا مسلّحون"، بما يوحي بأنّه يستعدّ لتحرّك سياسيّ أو ميدانيّ واسع النطاق.

وأرفق التسجيل الصوتي بواحدة من الصور التي نشرتها الصحيفة والتي شكّكت بعض المصادر في أن تكون عائدة بالفعل لسيف الإسلام.

وجاء ذلك في ظلّ غموض يلفّ مكان وجود سيف الإسلام الذي اعتقل عام 2011 وحُكم عليه بالإعدام عام 2015. ثمّ قالت المجموعة المسلّحة التي كانت تعتقله إنها أطلقت سراحه عام 2017 من دون معلومات مؤكّدة في هذا الشأن سوى ما أعلنته المحكمة الجنائيّة الدولية التي تلاحقه بتهم ارتكاب جرائم حرب، بأنها حدّدت مكانه في مدينة الزنتان الليبية في نهاية العام 2019.

وتعرّف صحافيو خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس على مصدر التسجيل الصوتي، وهو مجتزأ من كلمة متلفزة توجّه بها سيف الإسلام إلى الليبيين في العام 2011 بعد اندلاع الانتفاضة التي أسقطت نظام والده، ولا علاقة لها بالتالي بالسياق الحاليّ في ليبيا.

- ترشح الى الانتخابات -

وسبق نشر مقابلة "نيويورك تايمز" التي ألمح فيها سيف الإسلام إلى إمكان ترشّحه للرئاسة، ظهور منشورات على صفحات ليبيّة ادّعت، على لسان محاميه، الإعلان رسمياً عن ترشحه.

لكن المحامي خالد الزايدي، وفي كلمة () بثّتها "قناة الجماهيريّة العظمى" المؤيّدة للقذافي في العشرين من تموز/يوليو، لم يأت على ذكر ترشّح سيف الإسلام، بل دعا الليبيين إلى تسجيل أسمائهم للمشاركة في الانتخابات من أجل "إنقاذ البلاد من التدمير والتقسيم".

وستكون أمام ترشّح سيف الإسلام إلى الانتخابات عوائق كثيرة. فهو مدان في محكمة ليبيّة ومطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. لكنّه قال في المقابلة مع "نيويورك تايمز" إن هذه العوائق القانونية "يُمكن التفاوض بشأنها" في حال اختاره الليبيون زعيماً، من دون أن يعلن ترشّحه صراحة.

- إطلاق سراح الساعدي القذافي -

في السادس من أيلول/ٍسبتمبر، أعلنت السلطات الليبية الإفراج عن الساعدي القذافي بعد سجن استمرّ سبع سنوات، إلى جانب مسؤولين آخرين في نظام والده.

وقالت السلطات إن إطلاق سراحه جاء "تنفيذاً لأحكام القضاء النافذة"، من دون تقديم معلومات عن مكان وجوده.

بعد أربعة أيام، أعلن وزير الإعلام في نظام القذافي موسى إبراهيم أن الساعدي موجود مع عائلته في تركيا.

لكن وزارة الخارجية التركيّة قالت لوكالة فرانس برس يومها أن لا علم لها بهذا الأمر.

في هذا السياق، ظهرت على مواقع التواصل في ليبيا صورة قيل إنها تُظهر الساعدي في تركيا مع صديق له. ومع أن هذه الصورة مركّبة تركيباً واضحاً، إلا أن ذلك لم يمنع من انتشارها على نطاق واسع، ومن تعامل كثيرين معها على أن الخبر صحيح.

وبعد إعلان السلطات الليبية الإفراج عن الساعدي، تداولت صفحات وحسابات ليبيّة خبراً عن طلبه تعويضات بقيمة مئة مليون دولار "لتقييد حريّته من دون وجه حقّ".

لكن هذا المنشور الذي لا يُعرف إن كان ظهر أول الأمر على سبيل السخرية أم لا، ليس صحيحاً. فقد أكّد مصدر في النيابة العامّة الليبية لوكالة فرانس برس عدم وصول أي طلب من الساعدي بهذا الخصوص.

- ترشّح عائشة القذافي للانتخابات؟ -

وقبل ثلاثة أشهر على الموعد المقرر للانتخابات، ظهرت في أيلول/سبتمبر منشورات على صفحات ليبيّة تدّعي أن عائشة القذافي، وهي محامية في الخامسة والأربعين من العمر، أعلنت ترشّحها للانتخابات.

ويأتي ظهور هذه الشائعة بعد بضعة أشهر على رفع اسم عائشة القذافي في أيار/مايو عن قائمة سوداء للاتحاد الأوروبي وضع عليها عام 2011.

وكانت عائشة من الوجوه البارزة إعلامياً بين أبناء القذافي، وهي عرفت أيضاً باشتراكها في الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدّام حسين أثناء محاكمته.

لكن المنشور المتداول عن إعلان ترشّحها للانتخابات لا أصل له من الصحّة حتى تاريخ صدور هذا التقرير.

© 2021 AFP