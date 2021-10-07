جائزة تميّز لوكالة فرانس برس في تغطيتها لقضايا التغير المناخي

جوش إيديلسون ا ف ب

Lجسر بيدويل بار في اوروفيل في كاليفورنيا في التاسع من أيلول/سبتمبر 2020

إعلان اقرأ المزيد

نيويورك (أ ف ب)

حصلت وكالة فرانس برس على جائزة تميّز من المشروع الدولي "كوفرينغ كلايميت ناو" (تغطية المناخ الآن) الذي يهدف الى تعزيز التغطية الإعلامية للمسائل المرتبطة بالمناخ، في إطار أول جوائز سلمتها المجموعة الأربعاء.

وقال ائتلاف وسائل الإعلام المشاركة في المشروع في بيان "هذه الجوائز تقدير لعمل بمعيار الامتياز يمكن لصحافيي العالم أجمع أن يستلهموا منه".

واختارت المجموعة 12 مشروعا صحافيا من 600، بينها تقرير بوسائط متعددة لصحيفة "غارديان" البريطانية يسمع فيه صوت جبال جليد وهي تذوب.

وأعطيت جائزة لمصوّر وكالة فرانس برس جوش إيديلسون الذي يعمل في كاليفورنيا والمتخصص في تغطية الحرائق، عن سلسلة الصور التي التقطها لحرائق كاليفورنيا، ونشرت في تقرير بعنوان "36 ساعة في الجحيم".

إطفائيون يكافحون حريقا في أوروفيل في كاليفورنيا في التاسع من أيلول/سبتمبر 2020 جوش إيديلسون ا ف ب

وروى المصوّر في التقرير في أيلول/سبتمبر 2020 "36 ساعة في مواجهة حريق خارج عن السيطرة عند أقدام سلسلة سييرا نيفادا الجبلية ثم الى شمال سان فرانسيسكو".

وقال في التقرير "أغطي الحرائق منذ عقد، وكل سنة، يقول الإطفائيون +هذا غير مسبوق+. ولكن هذه السنة، تجاوز الأمر كل ما رأيت...".

وتأسّس ائتلاف "كوفرينغ كلايميت ناو" في 2019 ويضم أكثر من 400 وسيلة إعلامية بينها وكالة فرانس برس، ويهدف الى تعزيز تغطية أزمة المناخ في العالم.

© 2021 AFP