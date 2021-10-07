دوري الأمم الأوروبية: فرنسا تعوض تأخرها بهدفين ضد بلجيكا الى فوز قاتل 3-2 لتبلغ النهائي

ماسيمو رانا POOL/ا ف ب

مدافع فرنسا ثيو هرنانديس يسجل هدف الفوز في مرمى بلجيكا في دوري الامم الاوروبية. 7 تشرين الاول/اكتوبر.

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تورينو (إيطاليا) (أ ف ب)

عوّضت فرنسا بطلة العالم تأخرها بهدفين الى فوز قاتل 3-2 على بلجيكا في الدقيقة الاخيرة بهدف لتيو هرنانديز في تورينو، لتبلغ الخميس نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم لتلاقي إسبانيا في النهائي يوم الأحد على ملعب سان سيرو في ميلانو.

وتقدمت بلجيكا بهدفين في الشوط الاول عبر يانيك كاراسكو (37) وروميلو لوكاكو (40)، قبل أن تقدم فرنسا شوطًا ثانيًا هائلا سجلت خلاله ثلاثة أهداف عبر كريم بنزيمة (62)، كيليان مبابي (69 من ركلة جزاء) وهرنانديز (90) في مباراته الدولية الثانية فقط وبعد يوم من بلوغه عامه الرابع والعشرين.

وكانت إسبانيا أقصت الأربعاء إيطاليا بطلة أوروبا في سان سيرو 2-1 لتبلغ النهائي.

وفشلت بلجيكا في الثأر من فرنسا التي أقصتها من نصف نهائي مونديال روسيا 2018 في طريقها الى اللقب.

وبدت بلجيكا قريبة من بلوغ أول نهائي لها في بطولة ما منذ حلولها وصيفة لألمانيا الغربية في كأس أوروبا 1980، إلا أن البحث عن لقب مع الجيل الذهبي سيستمر مع توالي الإخفاقات، إذ يعود التتويج الوحيد في تاريخها الى ذهبية أولمبياد 1920 على أرضها في أنتويرب.

ودخل المنتخبان المواجهة بهدف تعويض الخيبة القارية هذا الصيف بعدما خرجت فرنسا ونجومها بشكل مفاجئ من الدور الـ16 ضد سويسرا بركلات الترجيح بعد أن كانت متقدمة 3-1 قبل 15 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

أما المنتخب البلجيكي بقيادة المدرب الإسباني روبرتو مارتينس متصدر التصنيف العالمي، كان سقط أمام إيطاليا في الدور ربع النهائي.

وشهدت المباراة مشاركة تيو هرنانديز ظهير ميلان الايطالي الى جانب شقيقه لوكاس مدافع بايرن ميونيخ الألماني ليصبحا أول شقيقين يشاركان أساسيين لفرنسا منذ جان ولوسيان لوريان في 1932.

ودخلت فرنسا المواجهة بفورمة غير مقنعة، بعد فوزها 2-صفر على فنلندا في التصفيات الاوروبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022 الشهر الفائت، كان الاول بعد سلسلة من خمسة تعادلات.

وغاب عن صفوف منتخب الديوك لاعب الارتكاز المتألق نغولو كانتي بعد إصابته بفيروس كورونا قبل مباراة فريقه تشلسي الإنكليزي التي خسرها أمام يوفنتوس الايطالي في دوري أبطال أوروبا الاسبوع الفائت.

© 2021 AFP