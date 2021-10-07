مسلّحون يقتلون 24 شخصاً في قريتين في شمال غرب نيجيريا

كولا سليمان ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

عناصر في ميليشيات للدفاع عن القرى في ولاية زمفارا يسلمون أسلحتهم بعد التوصل لاتفاق مع السلطات النيجيرية في غوساو في 3 كانون الأول/ديسمبر 2019.

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كانو (نيجيريا) (أ ف ب)

قُتل 24 شخصاً على الأقلّ في هجومين شنّهما مسلّحون على قريتين في شمال غرب نيجيريا، بحسب ما أفادت الشرطة وسكّان وكالة فرانس برس الخميس.

ومنذ سنوات يشهد شمال غرب نيجيريا ووسطها أعمال عنف يرتكبها مسلّحون يطلق عليهم السكّان اسم "قطّاع الطرق". ويشنّ هؤلاء المسلّحون هجمات على القرى ويسرقون المواشي وينهبون الممتلكات ويختطفون قرويين للإفراج عنهم لاحقاً مقابل فدية مالية.

وقال غامبو عيسى المتحدث باسم شرطة ولاية كاتسينا لفرانس برس إنّ عشرات من قطاع الطرق هاجموا الثلاثاء قرية ياسور قرابة الساعة الخامسة صباحاً ت غ وأطلقوا النار على السكّان وأضرموا النار في عدد من المنازل.

وأضاف أنّ "قطّاع الطرق قتلوا عشرة أشخاص وأصابوا آخرين عديدين بجروح"، مشيراً إلى أنّهم "أحرقوا منازل ومتاجر بعد نهبها".

وتأخّر وصول نبأ هذا الهجوم لأنّ السلطات قطعت شبكة الهاتف عن جزء واسع من الأراضي في كاتسينا وفي ولايات أخرى من شمال غرب البلاد، وذلك بهدف محاربة قطّاع الطرق بطريقة أكثر فعالية.

وفي ولاية زمفارا المجاورة أفاد سكّان وكالة فرانس برس أنّ حوالى 100 من قطّاع الطرق هاجموا على متن درّاجات نارية قرية كوريان مادارو، ممّا أسفر عن مقتل 14 شخصاً.

وقال هاميسو مالامي أحد سكّان القرية لفرانس برس إن "قطّاع الطرق وصلوا قرابة الساعة التاسعة ليلاً وحاصروا القرية".

وأضاف أنّ بعض هؤلاء المسلّحين دخلوا القرية و"ذهبوا من باب إلى باب وأمروا السكّان بإعطائهم هواتفهم ومدّخراتهم، وأطلقوا النار على من قاومهم أو حاول الفرار".

وتابع "لقد قتلوا 14 شخصاً وأصابوا آخرين عديدين بجروح".

وأكّد هذه الحصيلة شاهد عيان آخر يدعى بشير مايوادا.

واتّصلت وكالة فرانس برس بالشرطة والسلطات في ولاية زمفارا للتحقّق من هذه الأنباء لكنّها لم تتلقّ ردّاً في الحال.

© 2021 AFP