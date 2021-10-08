أفغانستان: عديد القتلى والجرحى جراء انفجار مسجد للشيعة في مدينة قندوز شمال شرق البلاد

عنصر مسلح من قوات طالبان يمشي عند نقطة تفتيش بعد مقتل عدد من المدنيين في انفجار في كابول، أفغانستان في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

أفادت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن سقوط قتلى وجرحى إثر انفجار استهدف مسجدا شيعيا في مدينة قندوز الواقعة بشمال شرق أفغانستان. وسارع المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد باستنكار الخبر مؤكدا على وحدة أبناء الوطن الواحد. ووصلت إلى موقع التفجير وحدة خاصة للتحقيق في ملابسات الانفجار.

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قُتل ما لا يقل عن 15 شخصا وجُرح 90 آخرون في انفجار استهدف الجمعة مسجدا شيعيا في مدينة قندوز في شمال شرق أفغانستان، وفق ما أفاد مسؤول محلي في منظمة "أطباء بلا حدود".

وقال هذا المسؤول بشرط عدم الكشف عن اسمه، إن المستشفى التابع للمنظمة في قندوز تلقى "أكثر من 90 جريحا وأكثر من 15 جثة، لكن هذا العدد مرشح للارتفاع. ما زلنا نستقبل حالات أخرى".

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد على تويتر "وقع انفجار بعد ظهر اليوم في مسجد لأبناء وطننا من الشيعة... أسفر عن استشهاد وجرح عدد من أبناء وطننا".

وأضاف أن وحدة خاصة وصلت إلى الموقع للتحقيق. ووقعت عدة هجمات في الأسابيع الأخيرة، من بينها هجوم على مسجد في كابول. وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن بعض هذه الهجمات.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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