تصفيات مونديال 2022: كرواتيا وروسيا تحققان الأهم وتواصلات شراكة الصدارة

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لاعبو المنتخب الكرواتي يحتفلون بهز شباك قبرص في تصفيات اوروبا المؤهلة لمونديال قطر 2022 في لارنكا في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2021.

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نيقوسيا (أ ف ب)

حقق المنتخبان الكرواتي، وصيف بطل العالم، والروسي الأهم بفوز الأول الثمين على مضيفه القبرصي 3-صفر، والثاني على ضيفه السلوفاكي 1-صفر الجمعة في الجولة السابعة لمنافسات المجموعة الثامنة في التصفيات الاوروبية المؤهلة لمونديال 2022 في كرة القدم في قطر.

وهو الفوز الثالث تواليا لكل منهما فبقيا شريكين في الصدارة برصيد 16 نقطة مع افضلية فارق الاهداف لكرواتيا.

في المباراة الاولى حققت كرواتيا فوزا كبيرا على قبرص المتواضعة 3-صفر في لارنكا.

وانتظرت كرواتيا الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الاول لافتتاح التسجيل عبر جناح إنتر ميلان الإيطالي إيفان بيريشيتش الذي استغل تمريرة من لاعب وسط ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش داخل المنطقة فسددها بيمناه من زاوية صعبة داخل المرمى.

وحصلت كرواتيا على ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني أهدرها مودريتش (54)، قبل أن يطمئنها المدافع يوسكو غفارديول بتسجيله الهدف الثاني اواخر الشوط الثاني (85)، ثم أضاف ماركو ليفايا الثالث (90+2).

وهو الفوز الخامس في المباريات الست الاخيرة لكرواتيا التي لم تذق فيها طعم الخسارة وتحديدا منذ سقوطها المفاجئ امام مضيفتها سلوفينيا صفر-1 في الجولة الاولى.

وكانت كرواتيا عانت الامرين للفوز على قبرص 1-صفر في الجولة الثانية.

وفي الثانية في موسكو، تدين روسيا بفوزها إلى النيران الصديقة عندما سجل مدافع ميلان الإيطالي ميلان شكرينيار بالخطأ في مرمى منتخب بلاده (24).

وهو الفوز الثالث تواليا لروسيا بعد خسارة امام مضيفتها سلوفاكيا 1-2 وتعادل مع كرواتيا سلبا.

وثأرت روسيا لخسارتها امام سلوفاكيا في الجولة الثالثة.

وفي مباراة ثالثة ضمن المجموعة ذاتها، حققت سلوفينيا فوزا كبيرا على مضيفتها مالطا بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها لاعب وسط أتالانتا الإيطالي جوزيب إيليشيتش (27 و60) ومهاجم سبورتينغ براغا البرتغالي أندراس سيورار (50) ومهاجم سالزبورغ النمسوي بنيامين سيسكو (67).

وانتزعت سلوفينيا المركز الثالث من سلوفاكيا بعدما رفعت رصيدها الى 10 نقاط بفارق نقطة واحدة امام سلوفاكيا.

© 2021 AFP