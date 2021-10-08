جائزة تركيا الكبرى: معاقبة هاميلتون بعشرة مراكز لمخالفات في سيارته

أندري إيزاكوفيتش ا ف ب

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اسطنبول (أ ف ب)

سيعاقَب بطل العالم ومتصدر الترتيب العام البريطاني لويس هاميلتون بإرجاعه عشرة مراكز على خط انطلاق جائزة تركيا الكبرى الأحد، المرحلة السادسة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بسبب تغيير مخالف للقوانين في محرك سيارته مرسيدس.

واستخدم فريقه قطعة رابعة على المحرك لتقليل مخاطر تعرض هاميلتون لعطل خلال السباق على حلبة "إسطنبول بارك" علمًا أن القوانين تسمح بثلاث فقط.

وجاء في بيان لبطولة العالم "من المقرر أن يحصل لويس هاميلتون على عقوبة عشرة مراكز في جائزة تركيا الكبرى الأحد حيث استخدم متصدر البطولة محركًا جديدًا في إسطنبول بارك"، مشيرًا إلى أنه وضع "محرك احتراق داخلي جديد" يفوق المسموح به.

وكان الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول منافسه المباشر على اللقب المتخلف عنه بنطقتين فقط، عوقب بالانطلاق من المركز الأخير في روسيا قبل أسبوعين قبل أن ينجح في انتزاع المركز الثاني مع نهاية السباق.

لكن نظرًا لأن هاميلتون بطل العالم سبع مرات قد استخدم مكونًا واحدًا فقط من وحدة الطاقة، فلن يعاقب بالانطلاق من المركز الأخير.

تسمح القوانين بعدد تغييرات محدود على السيارات ذات المقعد الواحد في كل موسم وأي تغيير يتجاوز رقمًا معينًا يُعاقب عليه تلقائيًا.

وتصدر هاميلتون الجولة الأولى من التجارب الحرة الجمعة بتسجيله 1:24.178 دقيقة أمام فيرستابين (1:24.603 د) وشارل لو كلير من موناكو سائق فيراري (1:24.654 د).

ترتيب الجولة الأولى من التجارب الحرة:

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:24.178 (26 عدد اللفات)

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:24.603 (24)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:24.654 (27)

فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:24.842 (28)

كارلوس ساينس (اسبانيا/فيراري) 1:24.860 (25)

استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:24.909 (30)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:25.347 (26)

بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري) 1:25.382 (30)

فرناندو ألونسو (اسبانيا/ألبين) 1:25.383 (26)

سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:25.459 (24)

جورج راسل (بريطانيا/وليامس) 1:25.685 (25)

دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) 1:25.750 (26)

سيباستيان فيتل (المانيا/أستون مارتن) 1:25.810 (26)

انتونيو جوفيناتسي (ايطاليا/ألفا روميو) 1:25.813 (24)

نيكولاس لطيفي (كندا/وليامس) 1:25.863 (28)

كيمي رايكونن (فنلندا/ألفا روميو) 1:25.933 (24)

لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:26.361 (29)

يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 1:26.424 (28)

ميك شوماخر (المانيا/هاس) 1:26.636 (25)

نيكيتا مازيبين (روسيا/هاس) 1:27.019 (28)

© 2021 AFP