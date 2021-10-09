المحكمة الجنائية الدولية تطلب توضيحات بشأن السلطات الممثلة لأفغانستان

تجمع لأنصار طالبان في العاصمة الأفغانية كابول في 03 تشرين الأول/أكتوبر 2021

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لاهاي (أ ف ب)

طلبت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة معلومات "موثوقة وحديثة" تتعلق بالسلطات الممثلة لأفغانستان قبل النظر في طلب إعادة فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في هذا البلد.

وطلب كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الأسبوع الماضي من القضاة الدوليين إعادة فتح تحقيق في أفغانستان يركز على حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان.

وعلقت المحكمة التحقيق في 2020 بعد أن أكدت الحكومة - التي أسقطت الآن - في كابول أنها ستحاول التحقيق في المعلومات نفسها حول جرائم الحرب.

وقال خان الأسبوع الماضي إن الوضع في أفغانستان بعد تولي طالبان السلطة يعني أنه لم يعد بإمكانه أن "يتوقع تحقيقات محلية حقيقية وفعالة"، معتبرا أن "تغيير النظام" كان له "انعكاسات عميقة".

مع ذلك، لاحظ القضاة الدوليون أنه "ليس من اختصاص الدائرة (الابتدائية) ولا في اختصاص أي من أجهزة المحكمة تحديد مسائل مرتبطة بتمثيل الدولة أو انتقال السلطة داخل أي دولة".

لذلك قرر القضاة أن يطلبوا من "الأمين العام للأمم المتحدة ومكتب مجموعة الدول الأطراف في المحكمة، تقديم معلومات بشأن تحديد السلطات التي تمثل (...) أفغانستان حاليا"، مطالبين بأن تكون هذه المعلومات "موثوقة ومحدثة".

والمحكمة الجنائية الدولية التي أُنشئت في 2002 لمحاكمة أسوأ الفظائع في العالم محكمة مستقلة يتم اللجوء إليها كحل أخير ولا تتدخل إلا عندما تكون الحكومات غير مستعدة أو غير قادرة على مقاضاة مرتكبي أخطر الجرائم.

ويواجه المجتمع الدولي معضلة الاعتراف بطالبان كحكام لأفغانستان.

وشهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي نقاشا عندما طلبت طالبان التحدث باسم أفغانستان، لكن سفير الحكومة المخلوعة أكد أنه يمثل بلاده.

وحرمت أفغانستان في نهاية المطاف من التحدث في الجمعية العامة.

© 2021 AFP