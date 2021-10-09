تصفيات مونديال 2022: إنكلترا تستعرض أمام أندورا وتدنو من التأهل

ليونيل بونافنتوري ا ف ب/ا ف ب

جاك غريليش مسدداً ليسجل الهدف الخامس للمنتخب الإنكليزي أمام أندورا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2021

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اندورا لا فيلا (أ ف ب)

دكّ المنتخب الإنكليزي شباك مضيفه الأندوري بخماسية نظيفة السبت، ودنا خطوة إضافية من التأهل إلى مونديال قطر 2022 في كرة القدم، مواصلاً هيمنته على المجموعة التاسعة ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات.

على ملعب أندورا الوطني، الذي شهد اندلاع حريق أخمد على وجه السرعة عشية المباراة الجمعة، تناوب على تسجيل أهداف الأسود الثلاثة مدافع تشلسي بن تشيلويل (17)، جناح أرسنال بوكايو ساكا (40)، مهاجم روما الإيطالي تامي أبراهام (59)، لاعب وسط ساوثمبتون جيمس وارد-براوس (79)، وجناح مانشستر سيتي جاك غريليش (86).

وفازت إنكلترا بكل مواجهاتها الستة مع أندورا، وسجلت 23 هدفاً ولم تستقبل شباكها أي هدف، جميعها في التصفيات المؤهلة إما لكأس أوروبا أو كأس العالم، وكان آخرها قبل مباراة السبت الفوز 4-صفر في الجولة الأولى من التصفيات في لندن في الخامس من أيلول/سبتمبر الماضي.

وعزز وصيف بطل أوروبا صدارته للمجموعة برصيد 19 نقطة (ستة انتصارات وتعادل) وبات قريبا جدا منة حجز بطاقته إلى النهائيات التي حل فيها رابعا في مونديال روسيا قبل ثلاث سنوات.

وافتتح الإنكليز التسجيل عن طريق تشيلويل عندما وصلته كرة من فيل فودن داخل منطقة الجزاء سددها في الشباك. ولجأت حكمة المباراة الأوكرانية كاتيرينا مونزول إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) للتأكد من عدم وجود تسلل (17).

وضاعف رجال المدرب غاريث ساوثغيت النتيجة في الدقيقة 40، عندما مرر فودن كرة من الخلف، وصلت إلى ساكا الذي تابعها في الشباك.

وسجل أبراهام ثالث أهداف الإنكليز، عندما تابع عرضية من جايدون سانشو بسهولة في المرمى (59).

وفي الدقيقة 79، فشل وارد-براوس في تسجيل ركلة جزاء، غير أنه تمكن من إكمالها وإيداعها الشباك، قبل أن يختتم غريليش مهرجان الأهداف في الدقيقة 86، بعدما راوغ مدافعين وسدد كرة زاحفة في الشباك.

وفي المجموعة نفسها، حققت مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبها على مضيفتها المجر بهدف وحيد سجله مهاجم ساوثمبتون الإنكليزي أرماندو برويا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء (80).

وعززت ألبانيا موقعها في المركز الثاني برصيد 15 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام بولندا الثالثة والتي أكرمت وفادة ضيفتها سان مارينو المتواضعة 5-صفر.

على ملعب وارسو الوطني، سجل أهداف بولندا كارول سفيدرسكي (10)، كريستيان برولي (20 خطأ في مرماه)، مدافع دينامو كييف الأوكراني توماش كيدشيورا (50)، آدم بوكسا (84)، ومهاجم هرتا برلين الألماني كريستوف بياتيك (90+1).

© 2021 AFP