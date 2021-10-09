تصفيات مونديال 2022: الدنمارك تواصل تغريدها خارج السرب وتقترب أكثر من النهائيات

بوغدان تودور اف ب

لاعبو الدنمارك يحتفلون بهز شباك مولدافيا في التصفيات الاوروبية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2021.

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كيسينوا (مولدافيا) (أ ف ب)

تابعت الدنمارك، بطلة أوروبا عام 1992، تغريدها خارج السرب في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في كرة القدم، عندما حققت فوزها السابع تواليا بسحقها مضيفتها مولدافيا 4-صفر السبت في كيسينوا في الجولة السابعة من منافسات المجموعة السادسة.

وحسمت الدنمارك نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيلها رباعية تناوب عليها أندرياس سكوف أولسن (23) وسيمون كاير (34 من ركلة جزاء) وكريستيان نورغارد (39) ويواكيم ميهيلي (44).

وفرض لاعب وسط بولونيا الايطالي سكوف أولسن نفسه نجما للمباراة بافتتاحه التسجيل واصطياده ركلة جزاء وصناعته الهدف الثالث.

وضمنت الدنمارك التي ابهرت الجميع ببلوغها نصف نهائي كأس أوروبا هذا الصيف، أحد المركزين الأولين في المجموعة (الأول يتأهل مباشرة فيما يخوض الثاني ملحقا مع أصحاب المركز الثاني في المجموعات العشر من التصفيات).

ورفعت الدنمارك رصيدها إلى 21 نقطة وهي تملك فرصة حجز بطاقتها إلى النهائيات للمرة السادسة في تاريخها، الثلاثاء المقبل في حال فوزها على ضيفتها النمسا الثالثة، أو تعثر مطاردتها المباشرة اسكتلندا أمام مضيفتها جزر فارو.

ونجحت الدنمارك في ترجمة أفضليتها إلى هدف عندما توغل سكوف أولسن داخل المنطقة وهيأ كرة على طبق من ذهب الى لاعب وسط توتنهام الإنكليزي بيار-إميل هويبييرغ سددها من مسافة قريبة ارتدت من القائم الأيسر فشتتها المدافع يون جوردان لكنها تهيأت أمام أولسن فسددها زاحفة داخل المرمى (23).

وحصلت الدنمارك على ركلة جزاء عندما مرر سكوف أولسن كرة عرضية داخل المنطقة فلمست يد المدافع دينيس مارانديسي انبرى لها كاير قوية بيمناه في سقف العارضة وعانقت الشباك (34).

وهو الهدف الدولي الخامس لمدافع ميلان الإيطالي.

وأضاف لاعب وسط برنتفورد الإنكليزي نورغارد الهدف الثالث عندما استغل كرة من ركلة ركنية انبرى لها سكوف أولسن فتابعها بيمناه داخل المرمى الخالي (39).

وهو الهدف الأول لنورغاد بألوان الدنمارك.

وعزز مدافع أتالانتا الإيطالي ميهيلي بالرابع مستغلا كرة مرتدة من الحارس كريستيان أفرام بعد انفراد لمهاجم لايبزيغ الألماني يوسف بولسن فتابعها بيمناه داخل المرمى الخالي (44).

وفي المجموعة ذاتها، قلبت اسكتلندا الطاولة على ضيفتها اسكتلندا وتغلبت عليها 3-2.

وكانت إسرائيل البادئة بالتسجيل عبر مهاجم إيندهوفن الهولندي إيران زاهافي (5)، وأدركت اسكتلندا التعادل بواسطة لاعب وسط استون فيلا الانكليزي جون ماكغين (30).

ومنح لاعب وسط هوفنهايم الألماني مونس دبور التقدم لإسرائيل (32)، وحصلت اسكتلندا على ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول أهدرها مهاجم كوينز بارك رينجرز الإنكليزي لايندون دايكس.

وعوض دايكس بإدراكه التعادل مطلع الشوط الثاني (57)، قبل أن يخطف لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنكليزي سكوت ماكتوميناي هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وعززت اسكتلندا موقعها في المركز الثاني برصيد 14 نقطة بفارق أربع نقاط خلف الدنمارك المتصدرة بالعلامة الكاملة في ست مباريات والتي تلاقي مضيفتها مولدافيا لاحقا، فيما تجمد رصيد إسرائيل عند 10 نقاط في المركز الثالث.

وأنعشت النمسا آمالها في المنافسة على بطاقة الملحق بفوزها على جزر فارو بهدفين نظيفين سجلهما لاعب وسط لايبزيغ الألماني كونراد لايمر (26) وزميله السابق في الفريق لاعب وسط بايرن ميونيخ حاليا مارسيل سابيتسر (48).

© 2021 AFP