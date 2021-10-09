تصفيات مونديال 2022: سليماني ينفرد بالرقم القياسي لأفضل هداف في تاريخ منتخب الجزائر

خافيير سوريلنو ا ف ب

مهاجم منتخب الجزائر اسلام سليماني (اقصى اليسار) محتفلا بتسجيله هدفا في مرمى تنزانيا في كأس الامم الافريقية. الاول من تموز/يوليو 2019

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باريس (أ ف ب)

انفرد إسلام سليماني بالرقم القياسي لأفضل هداف في تاريخ منتخب الجزائر لكرة القدم بعد تسجيله ثنائية في مرمى النيجر في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 6-1 ضمن تصفيات قارة افريقيا المؤهلة الى مونديال قطر 2022 الجمعة.

وكان مهاجم ليون الفرنسي (33 عاما) عادل الرقم القياسي المسجل باسم عبد الحفيظ تاسفاوت الذي دافع عن الوان منتخب "محاربو الصحراء" بين عامي 1990 و2002، في الثاني من ايلول/سبتمبر الماضي خلال فوز فريقه الكاسح على جيبوتي 8-1 في التصفيات ذاتها عندما سجل رباعية، وقد بات رصيده حاليا 38 هدفا في 77 مباراة.

ويملك تاسفاوت 36 هدفا ويأتي رابح ماجر في المركز الثالث مع 28 هدفا.

وقال اسلامي بعد انجازه "انه بمثابة الحلم بالنسبة الي ان اكون افضل هداف في تاريخ المنتخب".

واضاف "عندما انظر الى مسيرتي وشبابي انه حلم بالفعل. انا فخور جدا من اجل والدي وعائلتي. يتعين على كل شخص ان يؤمن باحلامه من اجل تحقيقها".

وختم "ان اكون افضل هداف لدولة كبيرة مثل الجزائر يشعرني بفخر كبير. اريد توجيه التهنئة الى اللاعبين والمدربين الذين ساعدوني على تحقيق هذا الانجاز".

© 2021 AFP