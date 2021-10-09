تصفيات مونديال 2022: سويسرا تستعيد نغمة الانتصارات وتضيق الخناق على إيطاليا

فابريس كوفريني اف ب

مهاجم سويسرا ستيفن تسوبر يحتفل بهز شباك ايرلندا الشمالية في التصفيات الاوروبية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر في التاسع من تشرين لاأول/أكتوبر 2021.

إعلان اقرأ المزيد

جنيف (أ ف ب)

استعادت سويسرا نغمة الانتصارات بعد تعادلين متتاليين عندما تغلبت على ضيفتها إيرلندا الشمالية 2-صفر السبت في جنيف في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وسجل لاعب أيك أثينا المعار من أينتراخت فرانكفورت الألماني ستيفن تسوبر (45+3) وبديله لاعب وسط يونغ بويز كريستيان فاسناخت (90+1) الهدفين.

وهو الفوز الثالث لسويسرا في خمس مباريات فرفعت رصيدها إلى 11 نقطة وقلصت الفارق إلى ثلاث نقاط عن إيطاليا المتصدرة من ست مباريات والتي تغيب عن النافذة الدولية للشهر الجاري بسبب مسابقة دوري الأمم الأوروبية حيث خسرت نصف النهائي أمام إسبانيا (1-2) الأربعاء وستخوض مباراة المركز الثالث الأحد أمام بلجيكا التي خسرت مباراة نصف النهائي الثانية امام فرنسا 2-3 الخميس.

وتجمد رصيد ايرلندا الشمالية عند خمس نقاط من خمس مباريات في المركز الثالث.

وتقدمت سويسرا بهدف للاعب وسط بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني دينيس زكريا تسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة على يسار الحارس بايلي بيكوك-فاريل (4) لكنه ألغي بعد اللجوء الى تقنية حكم الفيديو المساعد بداعي التسلل على القائد شيردان شاكيري الذي حجب الرؤية عن الحارس.

وتلقت ايرلندا الشمالية ضربة موجعة بطرد لاعب وسط نيوكاسل الإنكليزي جمال لويس لتلقيه الانذار الثاني (37).

ولم تتأخر سويسرا في استغلال النقص العددي فافتتحت التسجيل بعد ثماني دقائق من هجمة مرتدة قادها مهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ بريل إمبولو من منتصف الملعب قبل أن يمرر الكرة إلى تسوبر غير المراقب فتابعها على يسار الحارس (45+3).

وهو الهدف الثاني لتسوبر في خمس مباريات في التصفيات.

وانتظرت سويسرا الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع لتأمين فوزها بهدف ثان سجله البديل فاسناخت اثر تمريرة من إمبولو.

وفي المجموعة ذاتها، حققت ليتوانيا بدورها فوزها الأول في التصفيات عندما تغلبت على ضيفتها بلغاريا 3-1.

وسنحت فرصة لبلغاريا لافتتاح التسجيل مبكرا عندما حصلت على ركلة جزاء أهدرها ديميتار كراسيميروف إلييف في الدقيقة 14، فردت ليتوانيا بعد أربع دقائق مفتتحة التسجيل بواسطة لوستاس لاسيتشكاس (18).

وأدركت بلغاريا التعادل مطلع الشوط الثاني عبر كيريل ديسبودوف (64)، قبل أن يسجل فيدور تشيرنيخ ثنائية الفوز لأصحاب الأرض في دقيقتين (82 و84).

ووضعت ليتوانيا حدا لخمس هزائم متتالية وحققت فوزها الاول في التصفيات لكنها بقيت في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط بفارق نقطتين خلف بلغاريا الخامسة والتي منيت بالخسارة الثالثة مقابل فوز وتعادلين.

© 2021 AFP