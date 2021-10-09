تصفيات مونديال 2022: فوز أول لأوكرانيا والبوسنة وليتوانيا

يوسي نوكاري ليهتيكوفا/اف ب

لاعبو المنتخب الأوكراني يحتفلون بهز شباك مضيفتهم فنلندا في التصفيات الاوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في هلسنكي في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2021.

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استانا (كازاخستان) (أ ف ب)

حقق المنتخب الأوكراني فوزه الأول في التصفيات عندما تغلب على مضيفه الفنلندي 2-1 السبت في هلسنكي في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الرابعة ضمكن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وكانت أوكرانيا البادئة بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الرابعة عبر مهاجم وست هام يونايتد الانكليزي أندري يارمولنكو.

وهو الهدف الـ43 ليارمولنكو مع أوكرانيا وبات على بعد خمسة أهداف عن الهداف التاريخي نجم ميلان الإيطالي وتشلسي الإنكليزي السابق أندري شفتشنكو.

وأدركت فنلندا التعادل عندما لعب جويل بوهيانبالو كرة رأسية من مسافة قريبة ارتدت من القائم الأيمن وحاول المدافع إيليا زابارنيي تشتيتها فوضع بوكي قدمه في طريقها واتردت منها الى داخل المرمى (29).

وهو الهدف الرابع لبوكي في التصفيات والـ31 دوليا بفارق هدف واحد خلف الهداف التاريخي لفنلندا ياري ليتمانن.

ومنح مهاجم بنفيكا البرتغالي رومان ياريمتشوك الفوز لاوكرانيا مجددا بعد خمس دقائق بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة (34).

وهو الهدف الثالث يارماتشوك في التصفيات والـ12 دوليا.

وهو الفوز الأول لأوكرانيا بعد خمس تعادلات متتالية فعززت موقعها في المركز الثاني برصيد ثماني نقاط بفارق أربع نقاط خلف فرنسا المتصدرة والتي تغيب عن النافذة الدولية لشهر تشرين الأول/أكتوبر بسبب خوضها مسابقة دوري الأمم الأوروبية التي بلغت مباراتها النهائية حيث ستلاقي جارتها إسبانيا غدا الأحد.

في المقابل، منيت فنلندا بخسارتها الثانية تواليا فتجمد رصيدها عند خمس نقاط وتراجعت إلى المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف البوسنة التي حذت حذو أوكرانيا وحققت بدورها فوزها الأول في التصفيات عندما تغلبت على مضيفتها كازاخستان 2-صفر في أستانا.

وتدين البوسنة بفوزها إلى مهاجم أوبين البلجيكي اسماعيل بريفلياك الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 25 و66.

وانتظرت البوسنة مباراتها الخامسة في التصفيات لتحقيق الانتصار الأول بعد ثلاث تعادلات وخسارة فرفعت رصيدها إلى ست نقاط مع مباراة مؤجلة ضد فنلندا، فيما منيت كازاخستان بخسارتها الثالثة مقابل ثلاثة تعادلات، فبقيت في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط.

- فوز أول لليتوانيا -

وفي المجموعة الثالثة، حققت ليتوانيا بدورها فوزها الأول في التصفيات عندما تغلبت على ضيفتها بلغاريا 3-1.

وسنحت فرصة لبلغاريا لافتتاح التسجيل مبكرا عندما حصلت على ركلة جزاء أهدرها ديميتار كراسيميروف إلييف في الدقيقة 14، فردت ليتوانيا بعد أربع دقائق مفتتحة التسجيل بواسطة لوستاس لاسيتشكاس (18).

وأدركت بلغاريا التعادل مطلع الشوط الثاني عبر كيريل ديسبودوف (64)، قبل أن يسجل فيدور تشيرنيخ ثنائية الفوز لأصحاب الأرض في دقيقتين (82 و84).

ووضعت ليتوانيا حدا لخمس هزائم متتالية وحققت فوزها الاول في التصفيات لكنها بقيت في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط بفارق نقطتين خلف بلغاريا الخامسة والتي منيت بالخسارة الثالثة مقابل فوز وتعادلين.

وتلعب لاحقا ضمن المجموعة ذاتها، سويسرا الثانية (8 نقاط من أربع مباريات) مع ايرلندا الشمالية الثالثة (5 نقاط من أربع مباريات).

وتتصدر إيطاليا ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة في ست مباريات، وهي تغيب عن النافذة الدولية للشهر الجاري بسبب مسابقة دوري الأمم الأوروبية حيث خسرت نصف النهائي أمام إسبانيا (1-2) الأربعاء وستخوض مباراة المركز الثالث الأحد أمام بلجيكا التي خسرت مباراة نصف النهائي الثانية امام فرنسا 2-3 الخميس.

وفي المجموعة السادسة، قلبت اسكتلندا الطاولة على ضيفتها اسكتلندا وتغلبت عليها 3-2.

وكانت إسرائيل البادئة بالتسجيل عبر مهاجم إيندهوفن الهولندي إيران زاهافي (5)، وأدركت اسكتلندا التعادل بواسطة لاعب وسط استون فيلا الانكليزي جون ماكغين (30).

ومنح لاعب وسط هوفنهايم الألماني مونس دبور التقدم لإسرائيل (32)، وحصلت اسكتلندا على ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول أهدرها مهاجم كوينز بارك رينجرز الإنكليزي لايندون دايكس.

وعوض دايكس بإدراكه التعادل مطلع الشوط الثاني (57)، قبل أن يخطف لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنكليزي سكوت ماكتوميناي هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وعززت اسكتلندا موقعها في المركز الثاني برصيد 14 نقطة بفارق أربع نقاط خلف الدنمارك المتصدرة بالعلامة الكاملة في ست مباريات والتي تلاقي مضيفتها مولدافيا لاحقا، فيما تجمد رصيد إسرائيل عند 10 نقاط في المركز الثالث.

وتلعب لاحقاً ضمن المجموعة ذاتها جزر فارو مع النمسا.

© 2021 AFP