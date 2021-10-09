جائزة تركيا الكبرى: الفنلندي بوتاس اول المنطلقين

اوميت بكتاس POOL/ا ف ب

سائق مرسيديس البريطاني لويس هاميلتون (يسار) وزميله الفنلندي فالتيري بوتاس في فريق مرسيديس يقوم بتهنئة بعضها البعض بعد خوضهما التجارب الرسمية لسباق جائزة تركيا الكبرى في الفورمولا واحد. 9 تشرين الاول/اكتوبر 2021

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اسطنبول (أ ف ب)

سيكون سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس اول المنطلقين في جائزة تركيا الكبرى، المرحلة السادسة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد بعد ان حل ثانيا في التجارب الرسمية، وذلك لان زميله البريطاني لويس هاميلتون الذي سجل اسرع زمن، سينطلق من المركز الحادي عشر بعد معاقبته بارجاعه 10 مراكز بسبب تغيير مخالف للقوانين في محرك سيارته.

واستخدم فريق مرسيدس قطعة رابعة على المحرك لتقليل مخاطر تعرض هاميلتون لعطل خلال السباق على حلبة "إسطنبول بارك" علمًا أن القوانين تسمح بثلاث فقط. وتسمح القوانين بعدد تغييرات محدود على السيارات ذات المقعد الواحد في كل موسم وأي تغيير يتجاوز رقمًا معينًا يُعاقب عليه تلقائيًا.

وكان هاميلتون متصدر الترتيب العام وبطل العالم 7 مرات، حطم الرقم القياسي لاسرع لفة على الحلبة التركية خلال تسجيله افضل توقيت السبت.

في المقابل، سينطلق الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) منافس هاميلتون الرئيس على لقب بطولة العالم من المركز الثاني.

وقال هاميلتون "امر رائع ان نعود للتسابق في تركيا. كان الامر رائعا بالنسبة الي ولفريقي العام الماضي" في اشارة الى تتويجه بطلا للعالم عليها ومعادلته الرقم القياسي في عدد الالقاب الذي يتقاسمه مع الالماني الاسطورة ميكايل شوماخر (7 لكل منهما).

وتحدث عن مسار الحلبة بقوله "ليس من السهل التجاوز عليها، وبالتالي اعتقد، ان الامور ستكون صعبة في سباق للغد باستثناء منطقة طويلة يمكن ان نستغلها".

اما فيرستابن فقال "كانت الامور معقدة بعض الشيء وسط الظروف المناخية. لكننا نجحنا في تحويل الامور ايجابيا. سننتظر تقلبات الطقس خلال الليل لمعرفة مدى قدرتنا التنافسية خلال السباق. انها حلبة تستهلك الكثير من الاطارات لكنها ممتعة على العموم".

في المقابل قال بوتاس "انها نتيجة رائعة للفريق عموما. تركيزي سيكون على سباقي في الغد ومحاولة المحافظة على ايقاع جيد".

© 2021 AFP