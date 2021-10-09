دورة انديان ويلز: عودة غير موفقة لرادوكانو بطلة فلاشينغ ميدوز

كلايف برونسكيل GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

البريطانية ايما رادوكانو تظهر خيبة املها بعد خسارتها امام البيلاروسية الياكساندرا ساسنوفيتش في دورة اندييان ويلز لكرة المضرب. 9 تشرين الاول/اكتوبر 2021

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انديان ويلز (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

خرجت البريطانية ايما رادوكانو من دورة انديان ويلز الاميركية في كرة المضرب،احدى دورات الماسترز للالف نقطة، بخسارتها امام البيلاروسية الياكساندرا ساسنوفيتش 2-6 و4-6 وذلك في اول مباراة لها منذ ان حققت مفاجأة مدوية باحرازها لقب بطولة الولايات المفتوحة ضمن البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام قبل 27 يوما.

ففي 11 ايلول/سبتمبر الماضي، فاجأت رادوكانو العالم بأجمعه عندما اصبحت اول لاعبة متأهلة عن التصفيات تحرز اللقب في فلاشينغ ميدوز اثر تغلبها على الكندي ليلى فرنانديس 6-4 و6-3 محرزة باكورة القابها الكبرى من دون ان تخسر اي مجموعة طوال البطولة.

لكن رادوكانو بدت بعيدة عن مستواها واعرب عن خيبتها من ادائها بقولها "لا شك بأني اشعر بخيبة امل بعد الخسارة. لم اضع اي ضغوطات على نفسي لانني افتقد الى الخبرة. انا في الثامنة عشرة من عمري ويتعين علي ان اتعلم من هذا الدرس وان اتكيف مع التجارب التي اعيشها".

واضافت "الياكساندرا منافسة تملك الخبرة. لعبت بطريقة افضل مني وتستحق الفوز".

اما الفائزة فاعربت عن سعادتها بقولها "انا استمتع باللعب هنا. ايما توجت للتو ببطولة فلاشينغ ميدوز، اما انا فخرجت فيها من الدور الاول وبالتالي كان الامر مختلفا قليلا".

وحسمت البيلاروسية المجموعة الاولى بسهولة نسبيا وانهتها بكرة ساقطة بعد ان فشلت الرومانية في استغلال صعودها الى الشبكة.

وفي الشوط الثاني ردت رادوكانو التحية من خلال اداء اكثر قتالية وتقدمت 4-1 لكن ساسنوفيتش فازت بخمسة اشواط تواليا لتفوز بالمباراة.

وتلتقي ساسنوفيتش في الدور الثالث مع الروماني سيمونا هاليب المصنفة 11 عالميا والاولى عالميا سابقا التي تغلبت على الاوكرانية مارتا كسوتيوك 7-6 07-2) و6-1.

وفي ابرز المباريات الاخرى، فازت البولندية ايغا شفونتيك المصنفة ثانية وبطلة رولان غاروس عام 2020 على الكرواتية بترا مارتيتش 6-1 و6-3.

يذكر ان منافسات السيدات، تشهد غياب المصنفة اولى عالميا الاسترالية اشلي بارتي، والثانية البيلاروسية ارينا سابالينكا.

© 2021 AFP