دورة إنديان ويلز: بداية قوية لمدفيديف وبليشكوفا وخروج موغوروسا

كينا بيتانكور ا ف ب

الروسي دانييل مدفيديف يحتفل بعد تأهله الى نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في 10 ايلول/سبتمبر 2021

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لوس انجليس (أ ف ب)

بدأ الروسي دانييل مدفيديف مشواره في دورة إنديان ويلز الأميركية، سابعة دورات الألف نقطة للماسترز لهذا الموسم، بقوة بفوزه السبت على الأميركي ماكينزي ماكدونالد 6-4 و6-2.

وكان الروسي المصنف ثانياً عالمياً والأول في هذه الدورة التي كانت مقررة أصلاً بين 10 و21 آذار/مارس لكنها أرجئت بسبب فيروس كورونا، يخوض أول مشاركة له في دورات رابطة المحترفين (أي تي بي) منذ تتويجه بطلاً لبطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية في 13 أيلول/سبتمبر حين حرم الصربي نوفاك ديوكوفيتش من أن يصبح أول لاعب يحرز الألقاب الأربعة الكبرى جميعها في موسم واحد منذ عام 1969.

إلا أن مدفيديف الذي وضع في صدارة مصنفي هذه الدورة بسبب غياب ديوكوفيتش، شارك في كأس لايفر وساهم في قيادة فريق أوروبا للفوز على فريق العالم.

ولم يجد الروسي السبت صعوبة تذكر في تخطي عقبة ماكدونالد المصنف 57 عالمياً وحتى أنه لم يُهَدَد من قبل الأميركي ولو لمرة واحدة بخسارة إرساله، فيما حصل بدوره على سبع فرص لكسر إرسال منافسه وترجم ثلاثاً منها، حاسماً اللقاء في ساعة و12 دقيقة.

وقال مدفيديف بعد اللقاء "في الواقع أنا راضٍ جداً، لأني لا ألعب عادة بشكل جيد في إنديان ويلز كما لم ألعب بشكل جيد خلال التمارين (التي سبقت انطلاق الدورة".

ولطالما عانى الروسي في هذه الدورة التي حقق فيها ثلاثة انتصارات من أصل ست مباريات، فودع من الدور الأول عام 2017 ثم من الدور الثالث في 2018 و2019، علماً أن نسخة 2020 ألغيت بسبب فيروس كورونا.

ويلتقي مدفيديف، الفائز حتى الآن بأربعة ألقاب في دورات الألف نقطة للماسترز من أصل خمس مباريات نهائية، في الدور الثالث الصربي فيليب كرايينوفينتش الذي تغلب بدوره على الأميركي الآخر ماركوس جيرون 7-6 (7-2) و7-5.

وعلى غرار مدفيديف، لم يواجه الروسي الآخر أندري روبليف المصنف رابعاً صعوبة في التأهل الى الدور الثالث بفوزه على الإسباني كارلوس نابيرنر 6-3 و6-4.

كما تأهل الى الدور ذاته النروجي كاسبر رود السادس بفوزه على الإسباني روبرتو كارباييس 6-1 و6-2، البولندي هوبرت هوركاش الثامن بفوزه على الأسترالي أليكسي بوبيرين 6-1 و7-5، الكندي دينيس شابوفالوف التاسع بفوزه على مواطنه فاسيك بوسبيسيل 3-صفر ثم بالانسحاب، الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الحادي عشر بفوزه على الأميركي ماكسيم كريسي 6-2 و3-6 و7-5.

- تأهل بليشكوفا وجابر وخروج موغوروسا -

وعند السيدات، احتاجت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة أولى في هذه الدورة التي تدخل بين دورات الألف بحسب تصنيف رابطة المحترفات (دبليو تي أيه)، الى ساعة و20 دقيقة لكي تخرج منتصرة من اختبارها الأول والتأهل الى الدور الثالث بالفوز على البولندية الصاعدة من التصفيات ماغدالينا فريخ 7-5 و6-2.

وحققت بليشكوفا ستة إرسالات ساحقة، لترفع رصيدها الى 387 إرسالاً ساحقاً للموسم، فيما كسرت إرسال منافستها خمس مرات من أصل ست فرص حصلت عليها خلال اللقاء.

وبدت التشيكية بأنها ستعاني حين خسرت إرسالها في الشوط السابع لتتخلف 3-4، لكنها ردت سريعاً واستعادت التقدم 6-5 ثم حسمت المجموعة 7-5، قبل أن تضرب بقوة في الثانية بتقدمها 5-1.

وبعدما خسرت إرسالها في الشوط السابع، ردت بليشكوفا سريعاً وحسمت المجموعة 6-2 على إرسال منافستها، لتتأهل الى الدور الثالث حيث ستواجه البرازيلية بياتريز حداد مايا الفائزة على المصرية ميار شريف 6-3 و6-صفر.

وكانت الإسبانية غاربينيي موغوروسا المصنفة خامسة أبرز ضحايا الدور الثاني بخسارتها أمام الأسترالية أيلا تومليانوفيتش 3-6 و6-1 و3-6.

وتأهلت الى الدور الثالث التونسية أنس جابر المصنفة 12 بفوزها على اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا 6-2 و6-7 (5-7) و6-3، لتواجه الأميركية دانييل كولينز الفائزة على مواطنتها لورن ديفيس 6-1 ثم بالانسحاب.

وتأهلت أيضاً التشيكية باربورا كريتشيكوفا الثالثة بفوزها على الكازخستانية دارينا دياس 6-4 و3-6 و6-1، والكندية بيانكا أندرييسكو السادسة عشرة وحاملة اللقب من 2019 بفوزها على الأميركية أليسون ريسك 7-6 (7-2) و5-7 و6-2.

وفازت الألمانية أنجيليك كيربر العاشرة على التشيكية كاتيرينا سينياكوفا 6-1 و6-7 (4-7) و7-5، والأميركية كوكو غوف الخامسة عشرة على الفرنسية كارولين غارسيا 6-3 و6-7 (2-7) و6-1.

© 2021 AFP