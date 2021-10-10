دوري الأمم الأوروبية: إيطاليا ثالثة على حساب بلجيكا

ماسيمو رانا POOL/ا ف ب

جناح ايطاليا دومينيكو بيراردي مسجلا من نقطة الجزاء في مرمى بلجيكا في دوري الامم الاوروبية. 10 تشرين الاول/اكتوبر 2021

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تورينو (إيطاليا) (أ ف ب)

حلّت إيطاليا ثالثة في بطولة دوري الأمم الاوروبية التي استضافتها بفوزها على بلجيكا 2-1 الأحد في تورينو.

وافتتح نيكولا باريلا التسجيل بكرة على الطاير مطلع الشوط الثاني (46) قبل ان يضاعف دومينيكو بيراردي التقدم من ركلة جزاء (63)، قبل ان يرد المنتخب البلجيكي بهدف متأخر عن طريق الشاب البديل شارل دي كيتيلاير قبل نهاية المباراة بأربع دقائق.

وكانت إيطاليا بطلة أوروبا، خسرت أمام إسبانيا في نصف النهائي 1-2 في مباراة خاضت شوطها الثاني بأكمله بعشرة لاعبين إثر طرد قائدها ليوناردو بونوتشي أواخر الشوط الاول لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية. وفقدت إيطاليا بخسارتها أمام "لا روخا" سلسلة قياسية من 37 مباراة لم تتلق فيها أي خسارة.

خاض المنتخب البلجيكي المباراة من دون أفضل هداف في تاريخه روميلو لوكاكو بالاضافة الى الجناح إدين هازار بسبب مشكلات عضلية بحسب المدرب الإسباني روبرتو مارتينيس.

وكانت بلجيكا أهدرت فوزا على فرنسا عندما تقدمت بهدفين في الشوط الاول قبل ان تتلقى ثلاثة اهداف في الشوط الثاني، لتفوّت فرصة خوض أول مباراة نهائية في بطولة ما منذ سقوطها أمام ألمانيا الغربية في نهائي كأس الامم الاوروبية عام 1980.

وكانت الفرصة الابرز في الشوط الاول لإيطاليا عبر مهاجم يوفنتوس فيديريكو كييزا الذي انفرد بحارس المرمى تيبو كورتوا لكنه تباطأ في التسديد فأحبط الاخير محاولته.

وبعد ان افتتح باريلا التسجيل بتسديدة قوية من داخل المنطقة، ارتدت الكرة القوية التي سددها ميتشي باتشوايي من العارضة (60). لكن إيطاليا سرعان ما ضاعفت تقدمها عندما تعرض كييزا للعرقلة داخل المنطقة البلجيكية، فاحتسب الحكم ركلة جزاء انبرى لها بيراردي على يمين كورتوا الذي لمسها من دون ان يمنع الكرة من دخول شباكه (65).

وفي الدقيقة 86 تلقى البديل دي كيتيلاير كرة متقنة من كيفن دي بروين الذي شارك منتصف الشوط الثاني أيضا وانفرد بحارس إيطاليا جانلويجي دوناروما وسدد بين ساقيه.

وتلتقي إسبانيا مع فرنسا لاحقًا على ملعب سان سيرو في ميلانو في المباراة النهائية.

© 2021 AFP