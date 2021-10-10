ماراتون شيكاغو: فوز الإثيوبي تورا والكينية شيبنغيتيش

كميل كراشينسكي ا ف ب

الكينية روث شيبنغيتيش بعد فوزها بماراتون شيكاغو في 10 تشرين الاول/أكتوبر 2021

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واشنطن (أ ف ب)

حقق الإثيوبي سيفو تورا والكينية روث شيبنغيتيش بطلة العالم لقب ماراتون شيكاغو المرموق الاحد، في أول مشاركة للأخيرة على الأراضي الأميركية.

وتجاوز تورا خط النهاية بزمن 2:06:12 ساعتين أمام الأميركي غالين روب حامل لقب العام 2017 وبرونزية أولمبياد ريو 2016، والكيني إريك كيبتانوي الثالث.

أما شيبنغيتيش (27 عامًا) فأنهت السباق بزمن 2:22:31 ساعتين أمام الأميركيتين إيما بايتس وسارا هول.

وكان السباق البالغة مسافته 42 كلم ألغي العام الماضي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا قبل أن يعود العداؤون بعد 728 يومًا الى المسار المسطح في ظروف دافئة ونسيم عليل.

وقال تورا الذي فشل في التأهل الى أولمبياد طوكيو هذا الصيف "أنا سعيد جدًا لأني فزت هنا في شيكاغو. تحضرت لأكثر من ثلاثة أشهر لهذا السباق. لو لم يكن الجو حارًا، لأملت أن أحقق رقمًا قياسيًا شخصيًا".

وسبق لتورا (24 عامًا) أن أحرز في العام 2018 لقبي ماراتون شنغهاي وميلان قبل أن يكتفي بالمركز السادس في شيكاغو في 2019.

من جهتها، قالت شيبنغيتيش حاملة ذهبية بطولة العالم الاخيرة في الدوحة والتي لم تكمل السباق في أولمبياد طوكيو "كان السباق جيدًا ولكن لم يكن سهلاً. لقد ابتعدت بمفردي من مسافة 10 كلم. الطقس كان جيدًا. كنت أؤمن بنفسي وكنت محظوظة وضغطت على نفسي. طلبت من الله أن يمنحني القوة لأنهي السباق".

© 2021 AFP