مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين من السكان الأصليين في تشيلي تسفر عن 18 جريحا

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سانتياغو (أ ف ب)

وقعت مواجهات الأحد في تشيلي بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين من هنود المابوتشي الذين يعدون من السكان الأصليين في البلاد، ما أسفر عن إصابة 18 شخصا واعتقال 10.

وتظاهر نحو ألف ناشط من المابوتشي في وسط سانتياغو وقد ارتدى بعضهم الأزياء التقليدية لقبيلتهم من أجل المطالبة بالحكم الذاتي، قبل ان تتحرك الشرطة لتفريقهم مستخدمة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.

ورد المتظاهرون باستخدام الحجارة والعصي ضد رجال الشرطة في مواجهة استمرت نحو 40 دقيقة، بحسب مصور وكالة فرانس برس في المكان.

وقال بيان للشرطة التشيلية في وقت لاحق إن امرأة واحدة و17 شرطيا أصيبوا في المواجهة، إضافة الى اعتقال 10 أشخاص.

ولطالما اتُهمت الدولة التشيلية بالتمييز ضد شعب المابوتشي الذين سيطروا منذ قرون على مناطق شاسعة من تشيلي ولكن الآن تم تهميشهم.

ويعتبر المابوتشي من السكان الأوائل لأجزاء من تشيلي، وقد حاربوا الغزاة الإسبان ثم جيش تشيلي بعد استقلال البلاد في القرن التاسع عشر.

وهم الآن يشكلون جزاء بسيطا من سكان تشيلي البالغ عددهم 17 مليون نسمة بعد أن انخفض عددهم الى نحو 700 ألف.

© 2021 AFP