وزراء الحكومة الاردنية يستقيلون تمهيدا لتعديل حكومي

خليل مزرعاوي ا ف ب/ارشيف

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عمان (أ ف ب)

قدم وزراء الحكومة الأردنية الأحد إستقالاتهم الى رئيس الوزراء بشر الخصاونة تمهيدا لتعديل وزاري مرتقب، على ما أفاد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام صخر دودين.

وقال دودين، وهو أيضا المتحدث الرسمي بأسم الحكومة لقناة "المملكة" الرسمية "قمنا كوزراء بتقديم إستقالاتنا لدولة رئيس الوزراء (بشر الخصاونة)".

وأوضح إن "هذا الأمر (الإستقالات) يتيح لرئيس الوزراء (إجراء التعديل الحكومي) دون أن يكون هناك أي إحراج لمن سيغادرون أو لمن سيبقون".

وحول موعد التعديل الحكومي، قال دودين "إن شاء الله غدا ستكون الصورة أوضح".

ويجري الحديث منذ أيام عن تعديل حكومي مرتقب على حكومة بشر الخصاونة.

ويعود آخر تعديل وزاري على حكومة الخصاونة الى السابع من آذار/مارس الماضي وشمل عشر وزارات.

وشكلت حكومة الدبلوماسي والقانوني بشر الخصاونة (52 عاما) في 12 تشرين الأول/اكتوبر من العام الماضي.

ويعاني الاردن الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كوفيد-19 وديون فاقت الخمسين مليار دولار.

وتستضيف المملكة الهاشمية 1,3 مليون لاجئ سوري، وتؤكد أن أكلاف ذلك فاقت عشرة مليارات دولار.

ويعتمد اقتصاد المملكة الى حد ما على المساعدات وخصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول الخليج.

© 2021 AFP