إعلان الحكومة التونسية الجديدة

فتحي بلعيد ا ف ب/ارشيف

الرئيس التونسي قيس سعيد يتحدث في قصر قرطاج في الثاني من أيلول/سبتمبر 2020

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تونس (أ ف ب)

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد الاثنين امرا بتسمية حكومة جديدة بعد 11 أسبوعا من توليه السلطات في البلاد.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على فيسبوك بيانا مصحوبا بصورة للرئيس سعيّد ورئيسة الحكومة المكلفة نجلاء بودن جاء فيه "رئيس الجمهورية يصدر أمر تسمية رئيس الحكومة وأعضائها".

وأدى 25 عضوا في الحكومة اليمين، وفق بث مباشر للتلفزيون الحكومي.

ولأول مرة في تاريخ البلاد، أوكلت امرأة هي الاستاذة الجامعية المتخصصة في الجيولوجيا وغير المعروفة في الأوساط السياسية نجلاء بودن مهمة تشكيل الحكومة، رغم أن سلطاتها وسلطات وزرائها ستكون محدودة بناء على التغييرات التي أقرّها الرئيس على السلطة التشريعية والتنفيذية. وسيكون نشاطها مراقبا وتحت اشراف سعيّد.

وأكدت بودن في كلمة أن من أهم مهام الحكومة الجديدة مكافحة الفساد.

وفي 22 أيلول/سبتمبر، أصدر سعيّد تدابير "استثنائية" بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاها الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم عوضا عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد الذي نص عليه دستور 2014.

كما قرّر سعيّد رفع الحصانة عن النواب وتعليق رواتبهم والمنح المالية التي كانوا يتقاضونها.

وفي 29 أيلول/سبتمبر، كلّف الرئيس بودن تشكيل حكومة جديدة.

© 2021 AFP