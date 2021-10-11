تصفيات مونديال 2022: أرجنتين ميسي تذل الأوروغواي وكولومبيا تفرمل البرازيل

نجم الارجنتين وقائدها ليونيل ميسي يحتفل بعد التسجيل في مرمى الاوروغواي ضمن تصفيات مونديال 2022، بوينوس ايرس في 10 تشرين الاول/اكتوبر 2021

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مونتيفيديو (أ ف ب)

قاد النجم الجديد لباريس سان جرمان الفرنسي ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين لفوز ساحق على ضيفه الأوروغوياني 3-صفر، فيما توقف مسلسل انتصارات منتخب البرازيل بتعادله السلبي مع مضيفه الكولومبي الأحد في الجولة الخامسة المؤجلة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

في بوينوس أيرس، مهد ميسي الطريق أمام الأرجنتين لتحقيق فوزها السادس والمحافظة على سجلها الخالي من الهزائم في عاشر مباراة لها في هذه التصفيات، وذلك من خلال تسجيله الهدف الأول في الدقيقة 38، قبل أن يضيف رودريغو دي بول الثاني (44) ولاوتارو مارتينيس الثالث (62).

وخرج ميسي منتصراً من مواجهته مع زميله السابق في برشلونة الإسباني وصديقه المقرّب لويس سواريس الذي يدافع حالياً عن ألوان أتلتيكو مدريد، وأكّد تفوق بلاده على الجار الأوروغوياني الذي لم يذق طعم الفوز على منتخب التانغو في آخر ست مواجهات بينهما على الصعيدين الرسمي والودي، وتحديداً منذ تشرين الأول/أكتوبر 2013 حين سجّل سواريس في الفوز 3-2 ضمن تصفيات مونديال 2014.

والأهم أن منتخب المدرب لويس سكالوني اقترب خطوة إضافية من حسم تأهله الى نهائيات قطر بعدما رفع رصيده الى 22 نقطة في المركز الثاني بفارق ست نقاط عن البرازيل المتصدرة التي أهدرت أولى نقاطها في هذه التصفيات بتعادلها مع مضيفتها كولومبيا، لينتهي مسلسل انتصاراتها المتتالية عند 9 مباريات.

وباتت الأرجنتين متقدمة بفارق 7 نقاط عن كولومبيا صاحبة المركز الخامس الذي يؤهل لخوض ملحق دولي، فيما تتقدم بفارق 6 نقاط عن كل من الأوروغواي الرابعة والإكوادور الثالثة التي سقطت الأحد في فنزويلا بهدف لإينر فالنسيا (37 من ركلة جزاء) مقابل هدفين لداروين ماتشيس (1+45) وإدوارد بيلو (64).

وخاضت جميع منتخبات مجموعة "كونميبول" الموحدة 11 مباراة حتى الآن من أصل 18، باستثناء الأرجنتين والبرازيل اللتين خاضتا 10 مباريات بعدما توقفت المواجهة بينهما في 5 أيلول/سبتمبر بعد دقائق معدودة على انطلاقها في ساو باولو بسبب اتهام بعض لاعبي المنتخب الضيف بمخالفة بروتوكولات فيروس كورونا.

ولن يكون أمام ميسي والبرازيلي نيمار وسواريس وزملائهم الكثير من الوقت لالتقاط أنفاسهم، إذ تقام الجولة المقبلة (الثانية عشرة) الثلاثاء حيث تلتقي الأرجنتين في بوينوس أيرس مع البيرو التي خسرت الأحد على أرض بوليفيا صفر-1، والبرازيل التي ضمنت التأهل "نظرياً" مع ضيفتها الأوروغواي في ماناوس، فيما تلعب كولومبيا على أرضها مع الإكوادور في مواجهة هامة جداً لخامسة وثالثة الترتيب.

© 2021 AFP