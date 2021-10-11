تصفيات مونديال 2022: ألمانيا أول المتأهلين الى النهائيات

نيكولاي دويتشينوف اف ب

لاعبو المنتخب الألماني يحتفلون بالفوز على مقدونيا الشمالية والتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر في سكوبي في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

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سكوبيي (جمهورية مقدونيا الشمالية) (أ ف ب)

بات المنتخب الألماني أول المتأهلين، عبر التصفيات، الى نهائيات مونديال قطر 2022 لكرة القدم بفوزه الساحق على مضيفته مقدونيا الشمالية 4-صفر الاثنين في سكوبي ضمن منافسات المجموعة العاشرة من التصفيات الاوروبية.

وانتظر المانشافت الشوط الثاني لحسم نتيجة المباراة في صالحه بتسجيله اربعة اهداف عن طريق كاي هافيرتس (50) وتيمو فيرنر (70 و74) وجمال موسيالا (84).

وثأرت المانيا بالتالي من مقدونيا الشمالية التي الحق بها هزيمة تاريخية ذهابا 2-1.

ورفعت المانيا رصيدها في صدارة المجموعة الى 21 نقطة مستغلة خسارة أرمينيا أمام مضيفتها رومانيا صفر-1 حيث تراجعت إلى المركز الثالث برصيد 12 نقطة تاركة الثاني إلى رومانيا برصيد 13 نقطة.

وتتبقى جولتان على نهاية التصفيات لكن لا احد يمكن اللحاق بألمانيا حسابيا.

وهي المرة الثامنة عشرة تواليا التي تتاهل فيها المانيا الى العرس الكروي منذ عام 1954، علما بانها خرجت من الباب الضيق في مونديال روسيا عام 2018 عندما جردت من اللقب في الدور الاول في مجموعة كانت في متناولها وضمت المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية، لكنها حلت في المركز الأخير.

وانضمت المانيا بالتالي الى قطر التي ستشارك في النهائيات بصفتها الدولة المضيفة.

وعلى الرغم من نسبة استحواذ كبيرة على الكرة، لم يفلح المنتخب الالماني في افتتاح التسجيل في الشوط الاول وكانت اخطر فرصة له عبر فيرنر الذي اصاب القائم في الثواني الاخيرة منه.

وفي الشوط الثاني، استغل الالمان هجمة مرتدة سريعة فوصلت الكرة الى توماس مولر على مشارف المنطقة مررها بذكاء باتجاه هافيرتس فتابعها الاخير بسهولة داخل الشباك (50).

وكان مولر صاحب التمريرة الحاسمة للهدف الثاني عندما ناول فيرنر كرة امامية فاطلقها الاخير قوية في الشباك (64).

واضاف فيرنر الثالث والثاني الشخصي له بتسديدة لولبية بعيدا عن متناول الحارس (73).

واختتم البديل موسيالا التسجيل عندما انفرد بالحارس وسدد في شباكه (83).

وفي المجموعة ذاتها، تغلبت رومانيا على ارمينيا بهدف سجله الكسندرو ميتريتا في الدقيقة 26.

وفي مباراة ثالثة، سحقت ايسلندا ليشتنشتاين برباعية نظيفة.

© 2021 AFP