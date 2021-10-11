تصفيات مونديال 2022: هولندا تقترب من النهائيات بسداسية في مرمى جبل طارق

جون تيس ا ف ب

مهاجم هولندا ممفيس ديباي محتفلا بفوز فريقه على جبل طارق 6-صفر في تصفيات مونديال قطر 2022. 11 تشرين الاول/كتوبر 2021

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لاهاي (أ ف ب)

تابعت هولندا عروضها الهجومية منذ ان تولى الاشراف على تدريبها مديرها الفني الجديد-القديم لويس فان غال، ودكت شباك ضيفها منتخب جبل طارق المتواضع بسداسية نظيفة الاثنين في روتردام في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة السابعة ضمن التصفيات الاوروبية لتقترب اكثر وأكثر من التاهل الى مونديال قطر 2022.

ورفعت هولندا رصيدها الى 19 نقطة مقابل 17 للنروج الفائزة على مونتينيغرو 1-صفر و15 لتركيا التي تفوقت على لاتفيا 2-1.

وافتتح قطب دفاع ليفربول الإنكليزي وقائد المنتخب البرتقالي فيرجيل فان دايك التسجيل عندما ارتقى برأسه لركلة ركنية انبرى لها جناح برشلونة الإسباني ممفيس ديباي واودعها الشباك (9).

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح هولندا اثر لمسة يد داخل المنطقة فانبرى لها ديباي لكن حارس مرمى جبل طارق برادلي باندا تصدى لها ببراعة (19).

لكن ديباي احتاج الى دقيقتين لتعويض خطئه بعد لعبة مشتركة رائعة بين اكثر من لاعب هولندي قبل ان يمررها دافي كلاسن باتجاهه فتابعها داخل الشباك من مسافة قصيرة (21).

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الاول احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لصالح المنتخب "البرتقالي" اثر لمسة يد اخرى، فانبرى لها ديباي وسددها قوية في سقف الشباك (45+3).

ورفع ديباي رصيده من الاهداف على الصعيد الدولي الى 35 هدفا معادلا رقم رود فان نيستلروي في المركز السادس في ترتيب افضل لائحة الهدافين التي يتصدرها روبن فان بيرسي مع 50 هدفا.

ولم تمض دقيقتان على مطلع الشوط الثاني حتى اضاف المنتخب الهولندي الهدف الرابع بعد تمريرة عرضية متقنة من نوا لانغ باتجاه دنزل دامفريس الذي تابعها برأسه داخل الشباك.

وسجل البديل ارنوت دانجوما الهدف الخامس (75) قبل ان يختتم البديل الاخر دونيل مالين التسجيل قبل نهاية المباراة باربع دقائق.

© 2021 AFP